בני המשפחה של הנעדרות בווינה בתגובה לדיווחים

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

בעקבות הדיווחים והשמועות על היעלמותן של מלי וליאל יהלומי בווינה, בני המשפחה פרסמו כעת (חמישי) הודעה רשמית בה התייחסו לטענות שפורסמו - אשר כללו בין היתר שמועות לפיהן מלי מעלה בכספים של מטה בנק ירושלים. "משפחת יהלומי ערה לחרושת השמועות והדיווחים הסותרים שמופצים בשעות האחרונות בכלי המדיה השונים" נמסר. "אנחנו מבקשים להבהיר כי אין בכוונתנו ויכולתנו להתייחס למידע לא מאומת שלא מגיע ומתקבל מהגופים הרשמיים".

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בקשר לשמועות על בנק ירושלים, שהובילו לירידה במניות הבנק, נאמר כי "המשפחה מבקשת להדגיש שוב את הודעת הבנק: 'בהמשך לבדיקה שבוצעה, לא נמצא כל ממצא המעיד על פעולות חריגות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו'".

בסיכום בני המשפחה פנו לרשויות החוקרות את פרשת ההיעלמות של הנעדרות: "אנחנו מבקשת מכלל הגורמים הרלוונטיים לא לשלול שום כיוון חקירה. היום אנחנו מציינים שישה ימים מאז נותק הקשר עם מלי וליאל. בתוך אי הוודאות והדאגה, המשפחה ממשיכה לקוות ולייחל לכך שהחיפוש יוביל אליהן - שהסיפור הזה יסתיים בסופו של דבר - ושהן יחזרו הביתה בשלום".