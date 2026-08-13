חודשיים וחצי לבחירות: זה מספר המנדטים שנותרו לבנט ולפיד

ככל שהבחירות לכנסת ה-26 מתקרבות והמערכת הפוליטית נכנסת לקצב גבוה של השקת קמפיינים ומהלכי חיבורים, סקר מנדטים חדש שנערך על ידי מכון "דיירקט פולס" בראשות צוריאל שרון עבור ערוץ i24NEWS, ופורסם בתוכנית "7 נדב אלימלך", מציג את תמונת המצב המעודכנת במפה הפוליטית.

על פי נתוני הסקר, אילו הבחירות היו נערכות היום, מפלגת הליכוד הייתה רושמת זינוק של שני מנדטים לעומת הסקר המקביל בשבוע שעבר ומגיעה ל-30 מנדטים, זאת ברקע התכנונים והדריכות לקראת הליכי הפריימריז הפנימיים במפלגה.

במקום השני ניצבת מפלגת "ישר!" בהובלת הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שמציגה יציבות ושומרת על כוחה עם 23 מנדטים. גם מפלגת "הדמוקרטים" שומרת על יציבות ומקבלת 10 מנדטים.

תמונת החלוקה בסיעות הכנסת:

בגזרת המפלגות הנוספות, "ישראל ביתנו" בראשות אביגדור ליברמן וסיעת יהדות התורה עומדות על 9 מנדטים כל אחת. מפלגת ש"ס נשארת יציבה עם 8 מנדטים, בעוד מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט רושמת התחזקות של מנדט אחד ועולה ל-8 מנדטים.

מנגד, מפלגת "עוצמה יהודית" בראשות איתמר בן גביר מאבדת מנדט אחד ויורדת ל-7 מנדטים. ירידה נרשמת גם אצל חד"ש-תע"ל, שאיבדה שני מנדטים ועומדת על 6 מנדטים. את רשימת המפלגות שעוברות את אחוז החסימה סוגרות הציונות הדתית ומפלגת רע"ם, עם 5 מנדטים לכל אחת.

מתחת לאחוז החסימה נותרות שורה של מפלגות: "זהות" בראשות משה פייגלין, "בית ציוני" בהובלת חילי טרופר ויועז הנדל, המפלגה הכלכלית של ירון זליכה, מפלגת "האחדות" של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, מפלגת בל"ד, "כחול לבן" וכן מפלגת "נעם לישראל".

מפת הגושים

חלוקת הכוחות בין הגושים השונים מציגה יתרון לקואליציה, שמגיעה בסקר הנוכחי ל-59 מנדטים. גוש השינוי עומד על 50 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-11 מנדטים נוספים.