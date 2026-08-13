דדי שמחי ( Tal Gal / Flash90 )

נציב הכבאות וההצלה לשעבר והאב השכול דדי שמחי, מספר שתיים ברשימתו של בני גנץ, התייחס הערב (חמישי) בערוץ 12 למצבה של הרשימה בסקרים, והצהיר כי אם יתברר שהיא אינה עוברת את אחוז החסימה, היא תפרוש מהמרוץ.

״אם נראה שאנחנו לא עוברים את אחוז החסימה - נפרוש. לא ניתן שיהיו בוחרים שיבזבזו את הקולות שלהם. גם גנץ חושב ככה״, אמר שמחי. דבריו של שמחי מגיעים על רקע מצבה של כחול לבן בסקרים האחרונים. בסקר השבועי של אתר ״זמן ישראל״, שבוצע על ידי היועץ הפוליטי יוסי טאטיקה מ״טאטיקה מחקרים ומדיה״, בשיתוף פאנל Adgenda בהנהלת רועי שינדלר, קיבלה מפלגתו של גנץ 2% בלבד ונותרה מתחת לאחוז החסימה.

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בסקר נרשמה התפזרות של כ־6% מקולות המשיבים בין שלוש מפלגות ימין־מרכז שנותרו מתחת לאחוז החסימה. מפלגת ״בית ציוני״ של יועז הנדל וחילי טרופר קיבלה 3%, כחול לבן בראשות בני גנץ קיבלה 2%, ומפלגת ״אחדות״ החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין זכתה ל־1% בלבד.

הצהרתו של שמחי מגיעה גם לאחר הדיווח שפורסם ביום ראשון ב״כאן חדשות״, שלפיו הוא בוחן אפשרות לעזוב את רשימתו של גנץ לטובת מקום משוריין בליכוד, ככל שהצעה כזו תונח על שולחנו.

על פי אותו דיווח, הסיבה המרכזית לשקילת המהלך מצד שמחי היא העובדה שמפלגתו של גנץ אינה מצליחה להתרומם בסקרים האחרונים ונותרת מתחת לאחוז החסימה, לצד היעדר חיבורים פוליטיים עם מפלגות נוספות.

כעת מבהיר שמחי כי אם המצב לא ישתנה והרשימה לא תעבור את אחוז החסימה, היא לא תישאר במרוץ. לדבריו, גם גנץ שותף לעמדה שלפיה אין לאפשר מצב שבו קולות הבוחרים יתבזבזו.