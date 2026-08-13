פורסמה רשימת המתמודדים הסופית לפריימריז בליכוד

ארכיון ( גילי יערי \ פלאש 90 )

לקראת ההצבעה שתתקיים ביום שני הקרוב, רשימת המתמודדים הסופית לפריימריז בליכוד פורסמה הערב (חמישי). הפרסום מגיע יום אחרי משיכת העתירה לבג"ץ והקביעה שהח"כים והשרים המכהנים לא יוכלו להתמודד במשבצות המחוזות, ואחרי אישור השריונים הנוספים של ישראל כ"ץ, חיים כץ וגדעון סער.

זו הרשימה הארצית הסופית: אמיר אוחנה

זאב אלקין

דודי אמסלם

אביחי בוארון

דוד ביטן

בועז ביסמוט

איל בן פנחס

עדי ברוך

ניר ברקת

ששון גואטה

טלי גוטליב

מאי גולן

גילה גמליאל

עוי דיין

אבי דיכטר

אלי דלל

שלום דנינו

עמית הלוי

ניסים ואטורי

מיקי זוהר

אלי כהן

אלמוג כהן

אופיר כץ

יריב לוין

חנוך מילביצקי

עידית סילמן

משה סעדה

עפיף עבד

אתי עטיה

מלקו צגה

דרור קאפח

יואב קיש

שי קלך

אריאל קלנר

שלמה קרעי

מירי רגב

קטי שטרית

עמיחי שיקלי

אושר שקלים

אלי שתיוי

עוד באותו נושא סקר מנדטים: איזנקוט מרסק את בנט ומגיע לשיא; ליברמן חוגג חדשות סרוגים

צעירים:

נתנאל אוחיון

רם דויטש

מאי הדר

דרור לגאלי

עידן מזוז

דין מילוא

מאיר עורקבי

ויקטור שריקי

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מגזר לא יהודי:

ראזי אבו כף

סמיר זידאן

מולא מולא

אוסאמה נבואני

איוב קרא

שכיב שנאן

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עולים:

אברהם דז'ורייב

גברה וורקו

ויטלי חייקין

פבל יליזרוב

אדי כהן

שלמה פריינטי

קפרי יחיא

אדם עם מוגבלות:

אהרון מיכאליס

יהודה סושרד

אלכס פרידמן

אביחי שאשא

שמעון שראל

אישה חדשה

קרן אטיאס בובליל

חלי הולצמן

אוסנת זוהר זני

אלמז זרו

סילבה מזרחי

חיה מלול גז

נורית מנחם

מרה מרו סנבטו

רות קבסה אברמזון

נועה שושן ברסקין

איריס שטגמן

הילה שמואלי סמדר

אתי תלמי

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מועמדי המחוזות:

מחוז ירושלים, יש"ע ושפלה

מישאל בן עמי

יואל בן-שושן

יגאל ברנד

יאיר גבאי

גיל חדד

טאו בריאן

יונתן יוסף

גרשון מסיקה

ג'קי פינטו

שבתאי קטש

דביר שטריקר

ארז תדמור

מחוז דן ות"א

עומרי אקוניס

קובי גבריאל

דור חרלפ

שלמה לרנר

אורן מגנזי

שלמה מוסלאי

סיני קהת

אלישיב רבין

גל שבתאי

עומרי שמחי

מחוז נגב

אלעד זמיר

עזרא עוזר

יוסי פיטוסי

משה בנימין פרץ

מחוז גליל והעמקים

שוקי יהושע אוחנה

ליאור לסרי

שריף פרס עבד

משה פיניאן

יאיר אדי פריימן

מחוז מישור החוף

אלי אלוש

שי גלילי

נמרוד מדרר

אבי מלכי

אפי נוה

ראובן עודד

מחוז חיפה

אייל אלי

צביאל רובין

מועצות אזוריות