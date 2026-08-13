סקר מנדטים: איזנקוט מרסק את בנט ומגיע לשיא; ליברמן חוגג

גדי איזנקוט ( מרים אלסטר/פלאש90 )

סקר מנדטים חדש מעלה כי מפלגת 'ישר!' בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ממשיכה להתחזק ומגיעה לשיא חדש של 25 מנדטים, כך עולה מהסקר השבועי של אתר 'זמן ישראל' שבוצע על ידי היועץ הפוליטי יוסי טאטיקה ("טאטיקה מחקרים ומדיה") בשיתוף פאנל Adgenda בהנהלת רועי שינדלר.

התחזקותו של איזנקוט מגיעה בעיקר על חשבון מפלגת 'ביחד' בראשות נפתלי בנט, שסופגת ירידה ואיבדה מגובהה ל-13 מנדטים בלבד. מנגד, ארבעה ימים בלבד לפני הפריימריז המתוחים בתנועת הליכוד, מפלגת השלטון שומרת על יציבות ומקבלת 21 מנדטים. במורד הטבלה, מפלגת ישראל ביתנו מקבלת 11 מנדטים, והדמוקרטים עומדים על 9 מנדטים. הסיעות החרדיות יהדות התורה וש"ס זוכות ל-8 מנדטים כל אחת, בעוד עוצמה יהודית מקבלת 7 מנדטים. את תמונת המנדטים סוגרות חד"ש-תע"ל-בל"ד, הציונות הדתית ורע"ם – עם 6 מנדטים לכל אחת. מפלגת רע"ם שומרת על כוחה ברקע הדיווחים על פרישתו של ח"כ יואב סגלוביץ מ'יש עתיד' והמגעים להצטרפותו כמספר שתיים לצד מנסור עבאס.

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תמונת הגושים והדרמה מתחת לאחוז החסימה

חרף התנודות הפנימיות, מפת הגושים נותרת ללא שינוי דרמטי: מפלגות תומכי נתניהו עומדות על 50 מנדטים, בעוד מפלגות מתנגדי נתניהו (גוש השינוי) עומדות על 58 מנדטים, לצד 12 מנדטים כוללים למפלגות הערביות.

במקביל, דרמה לא קטנה נרשמת מתחת לאחוז החסימה, כאשר כ-6% מקולות המשיבים מתפזרים בין שלוש מפלגות ימין-מרכז. מפלגת 'בית ציוני' של יועז הנדל וחילי טרופר מגרדת את הסף עם 3%, 'כחול לבן' בראשות בני גנץ מקבלת 2%, ואילו מפלגת 'אחדות' החדשה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין זוכה ל-1% בלבד.