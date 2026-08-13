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החורף חוזר: גשם, רוחות ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה רגיל לעונה. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים. צפי לשטפונות בנחלי המזרח. תחזית מזג אוויר

19:01
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(ענת חרמוני / פלאש90)

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה רגיל לעונה. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים. צפי לשטפונות בנחלי המזרח.

יום שישי: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, והן תהיינה רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ.

 יום שבת: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.

 יום ראשון: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.

 יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נוחות יחסיתלתקופה.

 יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות נוחות יחסית לתקופה

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