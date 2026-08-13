החורף חוזר: גשם, רוחות ושטפונות. תחזית מזג אוויר

מזג אוויר בימים הקרובים יהיה רגיל לעונה. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים. צפי לשטפונות בנחלי המזרח.
יום שישי: מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים, והן תהיינה רגילות לעונה, תורגש הקלה בעומסי החום. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ.
יום שבת: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.
יום ראשון: מעונן חלקית, עם טמפרטורות רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בהרים ובמזרח הארץ ויתכנו סופות רעמים, קיים חשש קל לשיטפונות בנחלי המזרח.
יום שני: מעונן חלקית עד בהיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות והן תהיינה נוחות יחסיתלתקופה.
יום שלישי: מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות נוחות יחסית לתקופה