אחרי מעל 200 יום: ארה"ב בצעד נוסף במזרח התיכון

חילופי כוחות: ארה"ב נערכת לשלוח את נושאת המטוסים "ג'ורג' וושינגטון" למזרח התיכון, זאת כדי להחליף את נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" שהוצבה באזור. כך דווח הערב (חמישי) בעיתון "וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, המהלך מתבצע כחלק מתכנית חילופים שנקבעה מראש. פריסתה של הלינקולן התארכה מעבר למצופה עקב המלחמה באיראן, כשהיא נמצאת בפריסה כבר מעל 250 ימים - ולא עגנה בנמל במשך יותר מ-200 יום. מדובר בשיא במספר הימים הרצופים בים עבור נושאת המטוסים האמריקנית.

בעקבות התארכות הפריסה של נושאת המטוסים במזרח התיכון, חברי הקונגרס פנו לשר המלחמה פיט הגסת' והעלו טענות בנוגע לזמן הממושך שהצוות שוהה בים ללא התרעננות. עוד הביעו חששות מתנאי המחייה על סיפון נושאת המטוסים, שעלול להשפיע על בריאותם של הכוחות.