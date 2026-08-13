כך הגיבו המפלגות החרדיות לתכנית של יאיר גולן

במפלגות החרדיות הגיבו בזעם להצגת תכניתו של יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למדינה, אשר כוללת דרישה להפעלת תחבורה ציבורית בשבת. בדבריהם הזהירו מפני פגיעה בזהות היהודית של ישראל במידה וגולן יצטרף לממשלה הבאה.

"ממשלת הבלהות של השמאל תחריב עד היסוד את זהותה היהודית של המדינה ותהפוך את יום המנוחה הקדוש ליום עבודה רגיל" אמרו בש"ס. "רק ש״ס חזקה תמנע מיאיר גולן וגלעד קריב להרוס לאזרחי ישראל את השבת ולמחוק את צביונה היהודי של מדינת ישראל".

כאמור, גולן פרסם היום סרטון שבו הציג את תוכניתו למדינה והשיב לטענות שלפיהן הוא ומפלגתו מחזיקים בעמדות קיצוניות. במהלך הסרטון פירט גולן את עמדותיו בנושאי גיוס, חינוך, תחבורה ציבורית, משטרה, מערכת המשפט וביטחון.

הסעיף הראשון שהציג עסק בגיוס. ״כמי שבחר לבלות את רוב חייו כמפקד ולוחם בצבא ההגנה לישראל, אני תומך באופן קיצוני בסגירת ברז הכספים למפעל השתמטות. אני תומך בגיוס שוויוני לכולם״, אמר. לדבריו, בעמדה זו תומכים כ-85% מאזרחי ישראל.

גולן הצהיר כי את הכספים שיילקחו מהמשתמטים הוא מבקש להשקיע בשיפור מערכת החינוך, בין היתר בחינוך לגיל הרך ובחינוך לדמוקרטיה. ״אולי נשמע עמדה רדיקלית, אבל אני בעד חינוך שוויוני לכל ילד וילדה״.

בהמשך הציג את תמיכתו בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. ״אם אדם ירצה באופן קיצוני לבקר את משפחתו בשבת, אני בעד לאפשר. אם בחורה קיצונית רוצה ללכת לים, אפילו בשבת, תפאדל. ומי שרוצה לא לנסוע בשבת, זו גם זכותו. אני באופן קיצוני אומר: חיה ותן לחיות״.

בסוגיית מערכת המשפט אמר גולן: ״אני רוצה מערכת משפט עצמאית וחוק יסוד שיקבע דבר קיצוני ביותר, כל אזרחי ישראל שווים״. לאחר מכן הצהיר כי בכוונתו לפעול לביטול ״כל חוקי ההפיכה המשטרית״, כהגדרתו.