היועמש"ית ( (צילום: יונתן זינדל/ פלאש 90) )

משה סעדה תקף הערב (חמישי) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, בעקבות עמדתה שלפיה יש למנוע מהממשלה לקדם את השינויים במחלקה לחקירות שוטרים בתקופת הבחירות. סעדה טען כי דווקא התנהלותה של היועמ״שית היא שמטילה מורא.

״מי שמטיל מורא זו גלי, שעקב התנהלותה הבלתי נתפסת, הלחצים והאיומים, משרד המשפטים נאלץ להסתיר את זהותם של חברי ועדת האיתור לראשות מח״ש״, כתב סעדה. דבריו הגיעו לאחר שהיועמ״שית ביקשה מבג"ץ למנוע את קידום המינויים לתפקיד מנהל היחידה החדשה לחקירת שוטרים ואנשי שב״כ ולתפקיד הממונה על התיאום בעניין חקירת שוטרים. לעמדתה, קידום המינויים בתקופת הבחירות עלול להביא לפוליטיזציה של מערכת אכיפת החוק ולהטיל מורא על שוטרים, חוקרים ותובעים.

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בהודעה שהוגשה לבג״ץ טענה היועמ"שית כי לשר המשפטים יש השפעה משמעותית על שלושה מתוך חמשת חברי הוועדה שתמנה את בעלי התפקידים. עוד נכתב כי השלמת המינויים בתקופה הנוכחית עלולה לקבוע עובדות מוגמרות ולכבול את שיקול דעתה של הממשלה הבאה.

סעדה, שיזם את חוק מח"ש, הבהיר מנגד כי בכוונתו להמשיך לקדם את השינוי. ״אבהיר לגלי שוב: חוק מח"ש שיזמתי יביא למהפכה באכיפת החוק, ואת ואנשיך וכל שאר השותפים לטיוח פרשת הפצ״רית ולרדיפת אנשי הימין ייתנו על כך את הדין״, כתב.

בסיום דבריו הוסיף סעדה מסר חריף נגד היועמ״שית ומערכת אכיפת החוק: ״נגמרו הימים שאנחנו מרכינים ראש בפני הדיפ־סטייט״.