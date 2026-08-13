במשטרה מזהירים: חשש לשיטפונות ולחסימות ברחבי הארץ

הצפות ( צילום: Hassan Jedi/Flash90 )

משטרת ישראל הודיעה היום (חמישי) על שינויים אפשריים בהסדרי התנועה ועל חסימות צירים בעקבות מזג האוויר הצפוי בסוף השבוע. על פי ההודעה, גשמים צפויים באזור רמת הגולן, הבקעה, מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה, וקיים סיכוי לשיטפונות.

לקראת מזג האוויר, כוחות המשטרה ייפרסו באזורים הרלוונטיים, בדגש על הכבישים והצירים הראשיים. במשטרה נערכים לאפשרות שבה הגשמים והשיטפונות יובילו לחסימות כבישים ולשיבושים בתנועה באזורים שבהם צפויים תנאי מזג האוויר. במהלך סוף השבוע צפויה המשטרה לפרסם לציבור מידע על חסימות כבישים ועל שיבושי תנועה שייגרמו בעקבות מזג האוויר. הנהגים והמטיילים מתבקשים לעקוב אחר העדכונים ולהביא בחשבון שינויים אפשריים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים.

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במשטרה המליצו לציבור להימנע מהגעה למקומות שבהם קיים חשש לפגעי מזג האוויר. האזהרה מתייחסת לאזורים שבהם קיים סיכוי לשיטפונות, ובהם רמת הגולן, הבקעה, מדבר יהודה, ים המלח וצפון הערבה.

לצד ההיערכות בכבישים, במשטרה הדגישו כי אין להתקרב לאזורים שבהם קיים חשש לשיטפון. בהודעה נמסר: "אנו קוראים לציבור לא להתקרב לאזורים בהם קיים חשש לשיטפון".

המשטרה צפויה להמשיך לעדכן על חסימות ועל שיבושים בהתאם להתפתחויות במזג האוויר. הציבור נקרא להתעדכן במידע שיפורסם, להימנע מכניסה לאזורים שבהם קיימת סכנה ולפעול בהתאם להנחיות. בכל אירוע חריג, יש לפנות למוקד החירום של המשטרה במספר 100.