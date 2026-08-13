היועמ״שית לבג״ץ: עצרו את המינויים במח״ש בתקופת הבחירות

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ביקשה מבית המשפט העליון לעצור את קידום המינויים לתפקיד מנהל היחידה החדשה לחקירות שוטרים ולתפקיד הממונה על התיאום בעניין חקירת שוטרים, לפחות עד אחרי הבחירות.

בהודעה שהגישה היום (חמישי) לבג״ץ היא טוענת כי מדובר במינויים רגישים במיוחד, המבוצעים בתקופת בחירות ותחת השפעה פוליטית משמעותית – ולכן יש להחיל עליהם את חובת האיפוק והריסון החלה על הממשלה בתקופת בחירות. לטענת היועמ"שית, יש למנוע מהממשלה את המשך המינויים, בשל "הטלת מורא על שוטרים, חוקרים ותובעים".

טיעון מרכזי נוסף של היועמ״שית הוא שמדובר במינויים ארוכי טווח, שיקשו על הממשלה שתקום לאחר הבחירות לבצע שינויים אם תרצה בכך.

לפי ההודעה, מנהל היחידה אמור להתמנות לשש שנים, הממונה לשלוש שנים, וחלק מחברי הוועדה ימונו אף הם לשש שנים. בכך, נטען, הממשלה היוצאת עלולה לקבוע כבר לפני הבחירות את זהותם של גורמים שיחזיקו בסמכויות משמעותיות גם תחת הממשלה הבאה.

היועצת מדגישה כי מדובר דווקא בתפקידים שנועדו להוציא לפועל שינוי עמוק במערכת אכיפת החוק, ולכן החשש מפני “קביעת עובדות מוגמרות” משמעותי במיוחד.