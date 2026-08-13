קושנר רומז: "הפתענו את העולם, מאמין שנוכל לעשות זאת שוב"

ג'ארד קושנר, יועצו וחותנו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ציין היום (חמישי) 6 שנים להסכמי אברהם, כשבדבריו רמז לאפשרות של הרחבת ההסכמים בעתיד לכלול מדינות נוספות.

"לפני שש שנים, הנשיא טראמפ השיק את הסכמי אברהם ופתח פרק חדש של שלום, שותפות ושגשוג במזרח התיכון" כתב קושנר בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות. "רבים אמרו שזה בלתי אפשרי. אבל עם מנהיגות אמיצה, עקשנות וקבוצה קטנה של אנשים שהיו מוכנים לאתגר הנחות ישנות, הוכחנו שהבלתי אפשרי ניתן להשגה".

"במשך יותר מדי זמן, המזרח התיכון היה לכוד ישנים ומסגרות כושלות שניהלו את הסכסוך במקום לפתור אותו, והרבה פעמים יצרו תמריצים שהמשיכו את הפילוג והחוסר היציבות" הוסיף. "הרעיון מאחורי הסכמי אברהם היה פשוט: במקום לחזק את הדברים שמפלגים אנשים, צריך לבנות קשרים שמאחדים אותם, להגביר הבנה, להרחיב סחר והשקעות, להעמיק שיתוף פעולה ביטחוני, ליצור הטבות מוחשיות שמשפרות את חיי האנשים ונותנות לכולם חלק בשלום. מה שהתחיל כחזון נועז הביא מיליארדי דולרים בסחר, חדשנות משותפת, חברויות ושיתופי פעולה חדשים, וחלופה חזקה לגישות הכושלות של העבר".

בהמשך דבריו קושנר התייחס למתיחות הנוכחית במזרח התיכון בשל המלחמה מול איראן, כשרמז לחיבורים ושיתופי פעולה חדשים. "היום, המזרח התיכון נמצא שוב בנקודת מפנה. אך יש לנו הזדמנויות לפריצת דרך שרבים יאמרו שהן בלתי אפשריות" כתב. "ראינו מה יכול לקרות כשמנהיגים דוחים את החשיבה הקונבנציונלית, ומתמקדים באינטרסים משותפים כדי לקדם עתיד טוב יותר".

"הסכמי אברהם הראו שאפשר לקדם דרך אחרת. עכשיו יש לנו הזדמנות לבנות תנועה רחבה אף יותר סביב שיתוף פעולה, שגשוג משותף וביטחון - ולהחליף את הרעיונות הכושלים של העבר במודל חדש שנותן לאנשים ברחבי האזור משהו טוב יותר להאמין בו ולבנות אליו" סיכם. "הפתענו את העולם פעם אחת. עם המנהיגות הנכונה, מיקוד, סבלנות ואומץ, אני מאמין שנוכל לעשות זאת שוב".