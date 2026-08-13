התוכנית של יאיר גולן: פירוק מאחזים ומלחמה בטרור יהודי

יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, פרסם היום (חמישי) סרטון שבו הציג את תוכניתו למדינה והשיב לטענות שלפיהן הוא ומפלגתו מחזיקים בעמדות קיצוניות. במהלך הסרטון פירט גולן את עמדותיו בנושאי גיוס, חינוך, תחבורה ציבורית, משטרה, מערכת המשפט וביטחון.

״בשבועות האחרונים אני שומע שוב ושוב שהדמוקרטים ואני קיצוניים. אז היום אני רוצה לשים את הדברים על השולחן ולהציג לציבור את התכנית לישראל שמגיעה לנו. אני מזהיר, תשמעו כאן דברים סופר רדיקליים״, פתח גולן.

הסעיף הראשון שהציג עסק בגיוס. ״כמי שבחר לבלות את רוב חייו כמפקד ולוחם בצבא ההגנה לישראל, אני תומך באופן קיצוני בסגירת ברז הכספים למפעל השתמטות. אני תומך בגיוס שוויוני לכולם״, אמר. לדבריו, בעמדה זו תומכים כ-85% מאזרחי ישראל.

גולן הצהיר כי את הכספים שיילקחו מהמשתמטים הוא מבקש להשקיע בשיפור מערכת החינוך, בין היתר בחינוך לגיל הרך ובחינוך לדמוקרטיה. ״אולי נשמע עמדה רדיקלית, אבל אני בעד חינוך שוויוני לכל ילד וילדה״.

בהמשך הציג את תמיכתו בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת. ״אם אדם ירצה באופן קיצוני לבקר את משפחתו בשבת, אני בעד לאפשר. אם בחורה קיצונית רוצה ללכת לים, אפילו בשבת, תפאדל. ומי שרוצה לא לנסוע בשבת, זו גם זכותו. אני באופן קיצוני אומר: חיה ותן לחיות״.

גולן התייחס גם למשטרה והציג תוכנית שנועדה, לדבריו, ״להחזיר את המשטרה לתפקוד מקצועי המשרת את החוק והציבור, ולא את השר הממונה״. הוא טען כי רק 11% מהאוכלוסייה הגדירו את תפקוד המשטרה כ״טוב מאוד״.