בלי אפייה ובלי מאמץ: רולדת שוקולד וקוקוס לשבת

רולדת קוקוס ושוקולד ( צילום: AI )

יש קינוחים שלא צריכים תנור, מיקסר או רשימת מצרכים אינסופית כדי להפוך לכוכבים של שולחן השבת. רולדת השוקולד והקוקוס הזאת היא בדיוק מהסוג הזה: מעטפת שוקולדית עשירה ורכה, מילוי קוקוס מתקתק, וכשפורסים אותה מתקבל מראה חגיגי במיוחד.