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שבת מתוקה

בלי אפייה ובלי מאמץ: רולדת שוקולד וקוקוס לשבת

קינוח קל ומפנק לשבת: רולדת שוקולד עשירה במילוי קוקוס מתקתק, בלי אפייה ובלי יותר מדי עבודה. כמה שלבים פשוטים - ויש לכם קינוח מרשים שכל המשפחה תאהב

17:40
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רולדת קוקוס ושוקולד (צילום: AI)

יש קינוחים שלא צריכים תנור, מיקסר או רשימת מצרכים אינסופית כדי להפוך לכוכבים של שולחן השבת. רולדת השוקולד והקוקוס הזאת היא בדיוק מהסוג הזה: מעטפת שוקולדית עשירה ורכה, מילוי קוקוס מתקתק, וכשפורסים אותה מתקבל מראה חגיגי במיוחד.

מצרכים

לשכבת השוקולד:

  • 250 גרם ביסקוויטים
  • 3 כפות קקאו
  • 3 כפות סוכר
  • 80 גרם חמאה מומסת
  • כחצי כוס חלב
  • כפית תמצית וניל

למילוי הקוקוס:

  • 100 גרם קוקוס טחון
  • 50 גרם חמאה רכה
  • 3 כפות אבקת סוכר
  • 3-4 כפות שמנת מתוקה
  • חצי כפית תמצית וניל

אופן ההכנה

  1. טוחנים את הביסקוויטים לפירורים דקים ומערבבים עם הקקאו והסוכר.
  2. מוסיפים חמאה מומסת, וניל ובהדרגה את החלב, עד שמתקבלת תערובת שוקולדית רכה ונוחה לעבודה.
  3. בקערה נפרדת מערבבים קוקוס, חמאה, אבקת סוכר, וניל ושמנת מתוקה עד לקבלת מילוי אחיד וסמיך.
  4. מניחים את תערובת השוקולד בין שני ניירות אפייה ומרדדים למלבן בעובי של כחצי סנטימטר.
  5. מסירים את הנייר העליון ומורחים את מילוי הקוקוס בשכבה אחידה, תוך השארת שוליים קטנים.
  6. בעזרת נייר האפייה מגלגלים בעדינות לרולדה הדוקה. עוטפים ומעבירים למקרר למשך 3 שעות לפחות, ועדיף אפילו ללילה.

לפני ההגשה פורסים לפרוסות ומפזרים מעט קוקוס מעל.

בתיאבון!

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