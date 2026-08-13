בלי אפייה ובלי מאמץ: רולדת שוקולד וקוקוס לשבת

יש קינוחים שלא צריכים תנור, מיקסר או רשימת מצרכים אינסופית כדי להפוך לכוכבים של שולחן השבת. רולדת השוקולד והקוקוס הזאת היא בדיוק מהסוג הזה: מעטפת שוקולדית עשירה ורכה, מילוי קוקוס מתקתק, וכשפורסים אותה מתקבל מראה חגיגי במיוחד.
מצרכים
לשכבת השוקולד:
- 250 גרם ביסקוויטים
- 3 כפות קקאו
- 3 כפות סוכר
- 80 גרם חמאה מומסת
- כחצי כוס חלב
- כפית תמצית וניל
למילוי הקוקוס:
- 100 גרם קוקוס טחון
- 50 גרם חמאה רכה
- 3 כפות אבקת סוכר
- 3-4 כפות שמנת מתוקה
- חצי כפית תמצית וניל
אופן ההכנה
- טוחנים את הביסקוויטים לפירורים דקים ומערבבים עם הקקאו והסוכר.
- מוסיפים חמאה מומסת, וניל ובהדרגה את החלב, עד שמתקבלת תערובת שוקולדית רכה ונוחה לעבודה.
- בקערה נפרדת מערבבים קוקוס, חמאה, אבקת סוכר, וניל ושמנת מתוקה עד לקבלת מילוי אחיד וסמיך.
- מניחים את תערובת השוקולד בין שני ניירות אפייה ומרדדים למלבן בעובי של כחצי סנטימטר.
- מסירים את הנייר העליון ומורחים את מילוי הקוקוס בשכבה אחידה, תוך השארת שוליים קטנים.
- בעזרת נייר האפייה מגלגלים בעדינות לרולדה הדוקה. עוטפים ומעבירים למקרר למשך 3 שעות לפחות, ועדיף אפילו ללילה.
לפני ההגשה פורסים לפרוסות ומפזרים מעט קוקוס מעל.
בתיאבון!