חצי גמר האירוויזיון יתקיים ביום הזיכרון: מה תעשה ישראל?

בעקבות הפרסום הרשמי של איגוד השידור האירופי (EBU) לגבי תאריכי התחרות שתתקיים בבורגס, ישראל מוצאת את עצמה בבעיה רצינית וחסרת תקדים.

התנגשות התאריכים שיוצרת משבר

על פי הלו"ז המתוכנן, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון צפוי להתקיים ב-11 במאי – מועד הנופל בדיוק על ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

ההתנגשות הזו מעמידה את ישראל במצב מורכב ביותר, שכן השתתפות באירוע בידור בין-לאומי ביום שקיעתו מוקדשת לאבל לאומי אינה באה בחשבון עבור תאגיד השידור הישראלי ("כאן") והציבור בישראל.

מה הצעד הבא? ישראל צפויה לפנות בדחיפות לאיגוד השידור האירופי בבקשה חריגה: להעביר את השתתפותה לחצי הגמר השני, שצפוי להתקיים ב-13 במאי, לאחר סיום יום הזיכרון ויום העצמאות.

האם האירופים יתחשבו?

בעבר כבר אירעו מקרים שבהם התחשב איגוד השידור האירופי בבקשות מיוחדות של מדינות בשל חגים או ימי זיכרון לאומיים. עם זאת, אם ה-EBU לא יאשר את מעברה של ישראל לחצי הגמר השני, המדינה תיאלץ בצער רב להודיע על פרישה מוחלטת מהתחרות השנה.

כעת, הכל תלוי בהחלטת הנהלת האירוויזיון – והמתח בקהילת המעריצים והפקת התוכנית בשיאו.