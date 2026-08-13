ארבעה ימים אחרי מות אביו: מסי עשה צעד שריגש את כולם

ליאונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

ארבעה ימים בלבד לאחר מותו של אביו חורחה, שב היום (חמישי) ליאו מסי למגרשים במדי אינטר מיאמי. הכוכב הארגנטינאי נכנס כמחליף בהפסד 3:2 לקלאב לאון המקסיקנית, שהוביל להדחת קבוצתו.

למרות התוצאה המאכזבת, חזרתו המהירה של מסי לפעילות עוררה התרגשות והערכה בקרב אנשי שתי הקבוצות. מי שהתייחס לכך לאחר המשחק היה חברו לקבוצה, קאסמירו, שהביע תמיכה במסי ובמשפחתו לנוכח התקופה הקשה שהם עוברים. ״אין ספק שהוא עובר תקופה מאוד קשה, אבל המחויבות שלו למועדון מדהימה. בחיים לא ראיתי דבר כזה בכל החיים שלי״, אמר קאסמירו לאחר המשחק. הברזילאי המשיך ושיבח את החלטתו של מסי להגיע ולעמוד לרשות הקבוצה ימים ספורים בלבד לאחר האובדן המשפחתי. "אנחנו יודעים כמה הוא חשוב עבורנו, צריך להעריץ את המחויבות שלו לקבוצה״, אמר.

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בהמשך פנה קאסמירו ישירות למסי והודה לו על כך שבחר לשוב ולסייע לקבוצה: ״תודה לך שבאת לעזור לנו, תודה שעזרת למועדון״. הוא הדגיש גם את הצורך של אנשי אינטר מיאמי להמשיך לתמוך בכוכב ובבני משפחתו.

גם מאמן קלאב לאון, חאבייר גנדולפי, לא נשאר אדיש לחזרתו של מסי. למרות שהיה בצד היריב במשחק, הוא הקדיש לכוכב הארגנטינאי דברים יוצאי דופן ושיבח את האופי שהפגין.

"כדי להבין מיהו ליאו מסי, ניתן להסתכל על המשחק היום. הוא חיה תחרותית", אמר גנדולפי. "הוא הטוב ביותר בהיסטוריה על המגרש, וגם דרך המעשים שלו אנחנו רואים זאת מרחוק. הוא בן אדם ששונה לחלוטין מכל השאר".

מסי אמנם לא הצליח למנוע את ההפסד ואת הדחתה של אינטר מיאמי, אך עצם הופעתו על כר הדשא ארבעה ימים לאחר מות אביו הפכה לרגע המרכזי של המשחק ועוררה תגובות נרגשות משני צדי המגרש