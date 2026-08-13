לא ציפינו לזה: גל גדות מפתיעה בלוקים צנועים במיוחד

גל גדות ( שאטרסטוק (paparazzza) )

גל גדות כבר רגילה לככב על שערי מגזינים ברחבי העולם, אבל הפקת האופנה החדשה שלה מצליחה למשוך את תשומת הלב דווקא מסיבה קצת אחרת. הכוכבת הישראלית הצטלמה לגיליון ספטמבר 2026 של Manhattan Magazine מבית Modern Luxury, ובין התמונות הנוצצות בולט במיוחד הקו הצנוע שנבחר עבורה.

Manhattan הוא מגזין לייף סטייל ויוקרה ניו-יורקי ותיק, שעוסק בין היתר באופנה, תרבות, עיצוב ואנשים בולטים בעיר. המגזין הוא חלק מקבוצת Modern Luxury, שמפעילה שורה ארוכה של מגזיני יוקרה בערים מרכזיות בארצות הברית.

גל גדות בלבוש צנוע ( צילום: מתוך מגזין מנהטן )

שלושה לוקים - וקו אחד שקשה לפספס

גדות הצטלמה להפקה בשלושה לוקים שונים, אלא שלצד הסטיילינג המוקפד יש פרט אחד שבולט במיוחד: שלושתם צנועים מאוד ביחס למה שאנחנו רגילים לראות בהפקות אופנה בינלאומיות.

באחד הלוקים גדות לובשת חצאית ארוכה במיוחד לצד חולצה ארוכה וסגורה, וגם בשאר התמונות נשמר קו דומה של בגדים ארוכים ומעט מאוד חשיפה. התוצאה מצליחה להישאר אופנתית ויוקרתית, בלי לוותר על מראה מאופק.

הבחירה הזו מעניינת במיוחד דווקא משום שמדובר בגיליון שמוגדר כ־The Style Issue,גיליון האופנה והסטייל של המגזין, כשגדות מככבת על השער תחת הכותרת "Gal Gadot's Fearless Stride".

גל גדות בלוק צנוע ( צילום: מתוך מגזין מנהטן )

אפשר לעשות אופנה גם אחרת

כמובן, גדות עצמה לא הציגה את הלוקים כהצהרה על צניעות, ולכן אין סיבה לייחס לבחירות האופנתיות משמעות שהיא לא נתנה להן. ועדיין, קשה שלא לשים לב לכך שבכל שלושת המראות שנבחרו להפקה נשמר אותו קו.

בעולם שבו הפקות אופנה של כוכבות הוליוודיות נוטות לא פעם ללכת על מראות חשופים ונועזים, גדות מציגה הפעם אפשרות אחרת: לוקים סגורים וצנועים במיוחד, שעדיין מצליחים להיראות אופנתיים, יוקרתיים ומרשימים.