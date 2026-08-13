איראן קוראת למפרץ: תיכנעו לסדר החדש תחתינו

מוחמד מוחבר, יועץ בכיר למנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, יצא בקריאה תקיפה אל כלל מדינות המפרץ והאזור, וקרא להן לקבל את השליטה האיראנית בהורמוז. לאחר שלטענתו ארצות הברית הוכיחה את עצמה כ-"חסרת יכולת להגן עליכן".

בשבועות האחרונים מנסה איראן לדחוף לגרונם של מדינות המפרץ גלולה מרה, סדר אזורי חדש בו היא עומדת כהגמוניה המסחרית והימית הבלעדית. על פי הדיווחים איראן קראה למדינות המפרץ לנתק את מה שהם תיארו כ-"סוגיה אזורית פנימית" מהסכסוך עם ארצות הברית, ובעצם ליצור מצב של מציאות מוגמרת שוושינגטון תידרש לקבל.

אך בעקבות סירובן של מדינות רבות לקבל מציאות שכזו, עוברים כעת בסביבת חמינאי לאיומים במקום שיחות מאחורי הקלעים.

מחבר יצא לפני זמן קצר בהצהרה שנראה וכוונה יותר לאוזניים אזוריות מאשר אמריקאיות: "אם תנאיה של איראן לא יתקבלו, האסטרטגיה של ההנהגה היא להפוך את המלחמה לארוכה, יקרה, תקיפה ואזורית באופן שישנה ללא עוררין את משוואות הכוח באזור".

הוא המשיך וטען: "אמריקה הוכיחה את עצמה בחסרת יכולת להגן על המפרץ הפרסי, הגיע הזמן לקבוע הסדר אזורי חדש אל התנועה בהורמוז, באופן עצמאי משיקולי הבית הלבן".