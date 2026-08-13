דרעי בוחש בליכוד: אלה המועמדים שהוא רוצה לקדם

אריה דרעי ( צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 )

יו"ר ש"ס אריה דרעי פועל מאחורי הקלעים לקראת הפריימריז בליכוד, ומסמן את חברי הכנסת שבהם הוא מעוניין לתמוך, כך חשף היום (חמישי) אברהם פריינד בפרסום ראשון.

על פי הפרסום, דרעי הנחה לאחרונה חברי כנסת, פוקדים חרדים ובעלי השפעה על פוקדים בליכוד לסייע לחברי הכנסת בועז ביסמוט וחנוך מילביצקי. השניים זוכים לתמיכתו בעקבות הפעילות שקידמו במהלך הקדנציה בנושאים הנוגעים לציבור החרדי. ביסמוט, המכהן כיו"ר ועדת החוץ והביטחון, זוכה לתמיכה בעקבות פעילותו לקידום ולהעברת חוק הגיוס. לפי הפרסום, ביסמוט "נלחם כארי" כדי לקדם את החוק במסגרת עבודת הוועדה שבראשותו.

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לצדו מסמן דרעי גם את יו"ר ועדת הכספים, חנוך מילביצקי. על פי הפרטים שנחשפו, מילביצקי פעל בזירה הכלכלית והתקציבית להעברת תקציבים רבים עבור הציבור החרדי, גם מול התנגדויות של הייעוץ המשפטי ובג"ץ.

עם זאת, רשימת המומלצים של יו"ר ש"ס אינה מסתכמת בשני יושבי ראש הוועדות. דרעי הנחה לסייע בפריימריז גם ליו"ר הקואליציה אופיר כץ ולחבר הכנסת אביחי בוארון.

ארבעת חברי הכנסת, ביסמוט, מילביצקי, כץ ובוארון, הם המועמדים שזוכים לפי הפרסום לסיוע מצד חברי כנסת, פוקדים חרדים וגורמים המחזיקים בהשפעה על מתפקדי הליכוד.

הקו שמוביל דרעי במהלך הוא תמיכה במי שסייעו לציבור החרדי במהלך הקדנציה. המסר שהעביר יו"ר ש"ס לגורמים המעורבים במהלך היה ברור: "מי שהיה שם בשביל החרדים בקדנציה, יקבל סיוע חרדי בפריימריז".