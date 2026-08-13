דיווח באוסטריה: המוסד משתתף בחיפוש אחר הנעדרות הישראליות

כלי התקשורת באוסטריה דיווחו כעת (חמישי) כי המוסד משתתף בחיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי, שתי הישראליות שנעדרות בווינה. לפי הדיווח באתר "Heute", החיפושים התרחבו גם מחוץ לווינה בשלב הזה.

עם זאת, גורמים בישראל הכחישו את הדיווחים ומסרו כי המוסד לא מעורב בחקירת הנעדרות הישראליות. לדבריהם, בניגוד לפרסומים באוסטריה, מי שמובילים את החקירה נכון לעכשיו הם משרד החוץ והמשטרה בלבד.

הדיווחים על הצטרפות המוסד לחיפושים מגיעה אחרי שהבוקר הוצא צו איסור פרסום על פרטים מחקירת הפרשה. בעוד שמשטרת אוסטריה טוענת כי אין חשד לאירוע פלילי, החיפושים והחקירה נמשכים וכל האפשרויות עדיין נבדקות.