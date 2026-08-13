דיווח באוסטריה: המוסד משתתף בחיפוש אחר הנעדרות הישראליות

כלי התקשורת באוסטריה דיווחו כעת (חמישי) כי המוסד משתתף בחיפושים אחרי מלי וליאל יהלומי, שתי הישראליות שנעדרות בווינה. לפי הדיווח באתר "Heute", החיפושים התרחבו גם מחוץ לווינה בשלב הזה.
עם זאת, גורמים בישראל הכחישו את הדיווחים ומסרו כי המוסד לא מעורב בחקירת הנעדרות הישראליות. לדבריהם, בניגוד לפרסומים באוסטריה, מי שמובילים את החקירה נכון לעכשיו הם משרד החוץ והמשטרה בלבד.
הדיווחים על הצטרפות המוסד לחיפושים מגיעה אחרי שהבוקר הוצא צו איסור פרסום על פרטים מחקירת הפרשה. בעוד שמשטרת אוסטריה טוענת כי אין חשד לאירוע פלילי, החיפושים והחקירה נמשכים וכל האפשרויות עדיין נבדקות.
החקירה באוסטריה הועברה לדרגים בכירים במשטרת וינה, ובישראל הורה המפכ"ל דני לוי להעביר את הטיפול בפרשה ללהב 433. אחד הכיוונים שנבחנים כעת הוא האפשרות שמלי וליאל עזבו את המקום מרצונן. במסגרת הבדיקה נבחן גם מידע הנוגע לכסף שהיה ברשותן, וכן אינדיקציה שלפיה אמצעי המיקום בטלפונים הניידים שלהן נמחקו.
במקביל נערכו בדיקות מודיעיניות בניסיון לברר אם מאחורי ההיעלמות עומד גורם איראני או פרו-פלסטיני. לפי ההערכה הנוכחית, הבדיקות לא העלו ממצאים שמחזקים תרחיש כזה. המאמצים מתמקדים בין היתר בניסיון להתחקות אחר מיקומן באמצעות נתוני סלולר, ובתי חולים באזור נבדקו כדי לוודא שהשתיים לא אושפזו כאלמוניות.