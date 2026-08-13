במהלך סיור בשטח אש: הח"כ איתר והשמיד מעבדת סמים

השמדת מעבדת הסמים ( דוברות )

אירוע חריג: במהלך סיור פיקוח וסיור שטח שערך היום (חמישי) חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) באזור הנגב והדרום, זיהה הח"כ מעבדת סמים (חממת קנאביס) שהוקמה באופן בלתי חוקי בלב שטח אש צבאי באזור צאלים. צפו בתיעוד:

יחד עם פקחי הסיירת הירוקה פעל קרויזר בשטח לביעור המתחם, השמדת התשתיות ושריפת גידולי הסמים במקום, במטרה למנוע את הפצתם ולסכל את הפעילות העבריינית באזור

"מי שחשב ששטחי האש בנגב הם שטח הפקר עבור עבריינים ומגדלי סמים - טועה ובגדול" אמר קרויזר. "המשחקים נגמרו. הגענו לשטח כדי להבהיר שאין יותר וואקום בנגב ושום מקום לא יהיה חסין בפני החוק".

קרויזר הוסיף והתחייב כי "נמשיך לרדוף את מחוללי הפשיעה, להחזיר את המשילות והביטחון לתושבי הדרום ולפעול ללא פשרות. אני מברך את פקחי הסיירת הירוקה על העבודה הנחושה והמקצועית שלהם בשטח - יחד נחזיר את הנגב למדינת ישראל".