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במהלך סיור בשטח אש: הח"כ איתר והשמיד מעבדת סמים

במהלך סיור שטח באזור צאלים, איתר ח"כ יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) מעבדת סמים נרחבת בלב שטח אש. יחד עם פקחי הסיירת הירוקה, פעל חבר הכנסת במקום להשמדת החממה ושריפתה

16:33
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השמדת מעבדת הסמים (דוברות)

אירוע חריג: במהלך סיור פיקוח וסיור שטח שערך היום (חמישי) חבר הכנסת יצחק קרויזר (עוצמה יהודית) באזור הנגב והדרום, זיהה הח"כ מעבדת סמים (חממת קנאביס) שהוקמה באופן בלתי חוקי בלב שטח אש צבאי באזור צאלים.

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השמדת מעבדת הסמים

יחד עם פקחי הסיירת הירוקה פעל קרויזר בשטח לביעור המתחם, השמדת התשתיות ושריפת גידולי הסמים במקום, במטרה למנוע את הפצתם ולסכל את הפעילות העבריינית באזור

מעבדת הסמים

"מי שחשב ששטחי האש בנגב הם שטח הפקר עבור עבריינים ומגדלי סמים - טועה ובגדול" אמר קרויזר. "המשחקים נגמרו. הגענו לשטח כדי להבהיר שאין יותר וואקום בנגב ושום מקום לא יהיה חסין בפני החוק".

יצחק קרויזר בסיור

קרויזר הוסיף והתחייב כי "נמשיך לרדוף את מחוללי הפשיעה, להחזיר את המשילות והביטחון לתושבי הדרום ולפעול ללא פשרות. אני מברך את פקחי הסיירת הירוקה על העבודה הנחושה והמקצועית שלהם בשטח - יחד נחזיר את הנגב למדינת ישראל".

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