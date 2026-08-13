אמרו לכם שחובה להצביע בבחירות למפלגה ספציפית בגלל "ועשית ככל אשר יורוך"? עבדו עליכם. אין שום חובה כזו

במשך שנים משתמשים בפסוק מפרשת שופטים שנקרא השבת כדי לגרום למאות אלפי אנשים להצביע למפלגה שהם אפילו שונאים. הגיע הזמן להגיד את זה בקול. מבחינה הלכתית – 'ועשית ככל אשר יורוך' לא מדבר על שום רב בודד, מועצת רבנים ובטח שלא על חבורת עסקנים. הרמב"ם במשנה תורה קובע במפורש: המצווה הזו נאמרה אך ורק על הסנהדרין! בית הדין הגדול בלשכת הגזית." "בֵּית דִּין הַגָּדוֹל שֶׁבִּירוּשָׁלַיִם הֵם עִקַּר תּוֹרָה שֶׁבְּעַל פֶּה. וְהֵם עַמּוּדֵי הַהוֹרָאָה וּמֵהֶם חֹק וּמִשְׁפָּט יוֹצֵא לְכָל יִשְׂרָאֵל. וַעֲלֵיהֶן הִבְטִיחָה תּוֹרָה שֶׁנֶּאֱמַר (דברים יז יא) "עַל פִּי הַתּוֹרָה אֲשֶׁר יוֹרוּךָ" זוֹ מִצְוַת עֲשֵׂה. וְכָל הַמַּאֲמִין בְּמשֶׁה רַבֵּנוּ וּבְתוֹרָתוֹ חַיָּב לִסְמֹךְ מַעֲשֵׂה הַדָּת עֲלֵיהֶן וְלִשָּׁעֵן עֲלֵיהֶן".

קיימו 'ככל אשר יורוך' להצביע ליהדות התורה ( שער יתד נאמן למחרת בחירות 2019 )

בשנים האחרונות עיוותו את ההלכה במכוון. הפכו ציווי תורני שנאמר על הסנהדרין ככזה שמחייב להקשיב "לרבנים שלנו". ומה עם שאר הרבנים? הם לא נחשבים.

חדש אסור מהתורה, לא אסור מהתורה

ההרחבה של המושג "ככל אשר יורוך" לכל הוראה של רב, היא בקושי אסמכתא, והיא הפכה לאחד מעיקרי החרדיות כמו אותה מליצה של החת"ם סופר על "חדש אסור מהתורה" - פסוק המדבר על איסור אכילת תבואה חדשה לפני ט"ז בניסן, שהפכה לאיסור כולל של כל דבר מודרני

אז ביום הבחירות – כל אחד מצביע לפי השכל, הלב והמצפון שלו. "ככל אשר יורוך"? נעשה כשתקום הסנהדרין. עד אז, הקלפי היא רק שלכם.