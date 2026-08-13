ברוך דיין האמת: הלכה לעולמה חביבה צחור

חביבה צחור ז"ל ( מתוך "מספרים בסלון" )

ברוך דיין האמת. הלכה לעולמה אשת החסד חביבה צחור ז"ל, ממייסדי קרית ארבע. צחור, שהגיעה לקריית ארבע בראשית ימי ההתיישבות במקום יחד עם בעלה משה ע"ה, הייתה במשך עשרות שנים דמות מרכזית בעשייה הקהילתית ביישוב.

אחד הסיפורים המזוהים ביותר איתה הוא סיפור אימוצה של ליאת, תינוקת עיוורת שננטשה. לפני כ-40 שנה, בעודה בחודש השמיני להריונה, נתקלה צחור במודעה בעיתון: "תינוקת מחפשת בית". היא ובעלה החליטו לאמץ את התינוקת, למרות מצבה הרפואי המורכב. בהמשך התברר כי ליאת, מלבד עיוורונה, סובלת גם מפגיעה התפתחותית קשה. צחור לא ויתרה עליה והקדישה את חייה לטיפולה. "היא הבת שלי ואני פשוט אוהבת אותה" אמרה אז.

מתוך ההתמודדות האישית עם צרכיה של ליאת, הקימה צחור את מרכז "נווה אברהם" בקריית ארבע, שנועד לתת מענה לילדים עם עיכובים התפתחותיים וצרכים מיוחדים. המרכז, שהחל בקטן, התפתח עם השנים ומעניק טיפולים למאות ילדים מהאזור.

צחור הייתה גם ממייסדי קריית ארבע ונמנתה על המשפחות שהגיעו ליישוב בראשית דרכו. לאורך השנים הייתה מעורבת ביוזמות רבות למען תושבי המקום, מתוך תפיסה פשוטה שהייתה חוזרת עליה: "כל אדם צריך לאמץ את המחשבה הזו במה אני יכול להועיל לקהילה?"

חייה של חביבה צחור שילבו בין מסירות למשפחתה, אהבת הארץ ועשייה ציבורית וחברתית. היא הותירה אחריה מורשת של חסד, התיישבות ואמונה בכוחו של כל אדם להוסיף טוב סביבו.