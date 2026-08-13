עוד מכה לנתניהו: ועדת הבחירות הורתה להסיר את הסרטון של רה״מ

ראש הממשלה נתניהו ( איתי בית-און\לע"מ )

יו”ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, הורה היום (חמישי) להסיר מחשבונותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשתות החברתיות סרטון שבו הוא נראה לצד ילדים. מדובר בצו ארעי שניתן בעקבות עתירה שבה נטען כי פרסום הסרטון מפר את האיסור על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות.

הסרטון פורסם שלשום בחשבונותיו של נתניהו ותיעד ביקור שקיים בקניון מלחה בירושלים. במהלכו נראה ראש הממשלה נפגש עם מבקרים במקום, משוחח איתם ומצטלם לצדם. בין המשתתפים שתועדו בסרטון נראו גם ילדים רבים. בעקבות פרסום התיעוד, עו”ד ורו”ח ירון מאירי עתר ליו”ר ועדת הבחירות המרכזית וטען כי מדובר בהפרה של האיסור על שימוש בילדים בתעמולת בחירות. סעיף 2ג לחוק הבחירות, דרכי תעמולה, קובע איסור מפורש על שימוש בילדים שגילם נמוך מ-15 בתעמולת בחירות, למעט מקרים שבהם הם עוסקים בפעילות שגרתית. לצד העתירה ביקש מאירי להוציא צו ארעי שיחייב את הסרת הסרטון עד שתתקבל החלטה סופית בהליך.

השופט סולברג נענה לבקשה בשלב זה והורה להסיר את הסרטון מכל החשבונות ברשתות החברתיות שבהם פורסם. עם זאת, הוא הבהיר כי ניתן יהיה לפרסם את הסרטון מחדש לאחר שיוסרו ממנו הקטעים שבהם נראים ילדים כשהם באים במגע אישי עם נתניהו.

הצו שניתן הוא ארעי בלבד, והדיון בעתירה טרם הסתיים. ההליך יימשך לאחר שתתקבל התייחסותם של ראש הממשלה ושל הליכוד לטענות שהועלו בעתירה.

לאחר קבלת התגובות תינתן החלטה סופית בשאלה אם הסרטון אכן מפר את הוראות חוק הבחירות בנוגע להשתתפות ילדים בתעמולת בחירות, ואם יש מקום להשאיר את ההגבלות על פרסומו בתוקף.