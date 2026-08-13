אחרי 7 שנים בנפרד: הצמד האייקוני חוזר בקאמבק מפתיע

יעל פוליאקוב ואילן פלד, אחד הצמדים הקומיים המזוהים והאהובים בטלוויזיה הישראלית, בדרך לקאמבק משותף על המסך. שבע שנים אחרי שעלתה הסדרה "הנוכלות", השניים צפויים להתאחד שוב לפרויקט חדש.

על פי פרסום ראשון של העיתונאי ערן סוויסה, פוליאקוב ופלד צפויים לעבוד יחד על שני ספיישלים קומיים חדשים, שצילומיהם יתקיימו כבר במהלך החודש הקרוב ובהמשך ישודרו ברשת 13.

הצמד שהפך לקאלט

שיתוף הפעולה בין פוליאקוב לפלד הולך שנים אחורה, והשניים הפכו עם הזמן לצמד קומי שמזוהה עם הומור פרוע, דמויות מוגזמות וסגנון שקשה לבלבל עם מישהו אחר.

החיבור בין פוליאקוב לפלד מזוהה בעיקר עם "אחד העם 101", שהפכה עם השנים לסדרת קאלט. בהמשך הגיע גם "הנוכלות", שעלתה ב-2019 וכעת, שבע שנים לאחר מכן, השניים שוב בדרך למסך יחד.

כעת, אחרי תקופה ארוכה שבה כל אחד מהם המשיך לפרויקטים משלו, השניים צפויים לחזור ולעמוד יחד מול המצלמות.

חוזרים כבר בחודש הקרוב

בשלב זה עדיין לא נחשפו פרטים רבים על התוכן של שני הספיישלים החדשים או על הדמויות שיגלמו בהם פוליאקוב ופלד, אך לפי הדיווח הצילומים צפויים לצאת לדרך כבר בחודש הקרוב.

עבור מי שגדל על הדמויות והמערכונים של השניים, מדובר באיחוד מסקרן במיוחד. עכשיו נותר לראות האם הקאמבק יחזיר למסך גם משהו מהטירוף שאפיין את שיתופי הפעולה הקודמים שלהם.