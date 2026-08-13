שמע ברכבת שיחת טלפון של חיילת וסגר לה את החוב

גמילות חסדים ברכבת. אילוסטרציה ( יוסי אלוני/פלאש90 )

גאווה ישראלית ענקית בעולם המדע

פרופ' חיים סומפולינסקי מהאוניברסיטה העברית זכה במדליית דיראק לשנת 2026. הפרס ניתן לו על מחקרים פורצי דרך שנמצאים בנקודת המפגש שבין פיזיקה, חקר המוח ובינה מלאכותית, ותרמו להבנה עמוקה יותר של האופן שבו מערכות עצביות לומדות, זוכרות ומעבדות מידע. מדליית דיראק נחשבת לאחת ההוקרות החשובות בעולם הפיזיקה התיאורטית, והיא מוענקת מדי שנה לחוקרים שתרמו תרומה יוצאת דופן להבנת חוקי הטבע. הפרס נקרא על שמו של הפיזיקאי הבריטי פול דיראק, מאבות הפיזיקה הקוונטית וזוכה פרס נובל, והוא נחשב להכרה בינלאומית משמעותית במיוחד בעולם המדע.

פרופ' חיים סומפולינסקי ( Kris Snibbe/Harvard file photo )

מאחורי ההישג המדעי המרשים מסתתר גם סיפור משפחתי יוצא דופן: פרופ' סומפולינסקי הוא בנו של דוד סומפולינסקי ז"ל, שהיה ממובילי המחתרת הדנית וסייע להציל מאות יהודים בתקופת השואה. סיפור הגבורה הזה, שעבר במשפחה מדור לדור, מוסיף רובד מרגש במיוחד להישג של הבן - שממשיך בדרכו שלו לתרום לעולם, הפעם דרך המדע, המחקר והידע.

הנוסע ברכבת סגר את חוב החשמל של החיילת

חיילת צעירה, שחזרה מהבסיס, עלתה על הרכבת בתחנת לוד כשהיא כנראה רק רצתה להגיע הביתה. אבל במהלך הנסיעה היא נאלצה להתמודד עם דאגה הרבה יותר גדולה מהנסיעה עצמה. היא שוחחה בטלפון עם חברת החשמל, כשהיא מנסה בכל דרך למנוע את ניתוק החשמל בביתה.

הסיבה הייתה כואבת במיוחד: היא בת יחידה לאם חד-הורית עם מוגבלות, והמשפחה מתקיימת מקצבה שאמורה להיכנס רק בעוד כמה ימים. היא ביקשה שימתינו עד לקבלת הקצבה, אבל בסופו של דבר החשמל נותק.

החיילת נשברה. בתוך הרכבת היא התקשתה לעצור את הדמעות, כשהמחשבה שאמה תישאר בבית בלי חשמל פשוט לא נתנה לה מנוח.

נוסע בשם אופיר יצחק, שישב בסמוך, שמע את השיחה והבין את המצב. אופיר שלף את הארנק, בלי להכיר אותה, בלי לדעת עליה דבר ובלי לבקש שום דבר בתמורה - הוא שילם מכיסו את החוב, בסכום של כ־1,950 שקלים. הוא אפילו דאג להעביר לה את פרטי התשלום והקבלה, כדי שתדע שהעניין באמת הוסדר.

הסכום ששולם היה 1,950 שקלים, אבל בשביל אותה חיילת ואמה, המשמעות הייתה הרבה מעבר לחשבון חשמל. זו הייתה הידיעה שברגע שבו הן הרגישו לבד מול הקושי, היה אדם אחד שהחליט להיות שם בשבילן.

ניסים בתחנת הרכבת בלוד ( יוסי אלוני/פלאש90 )

קידוש השם מרגש בגבול עזה: 25 לוחמים קיבלו על עצמם להניח תפילין מדי יום

רגע מרגש במיוחד התרחש השבוע בגבול עזה, כש-25 לוחמי צנחנים נעמדו זה לצד זה וקיבלו לידיהם זוגות תפילין מהודרות. את התפילין העניק להם ארגון "עזר לחייל" מכפר חב״ד, במסגרת מתנה מיוחדת שנתרמה על ידי משפחת נעלקען מארצות הברית.

אבל זו לא הייתה רק חלוקה של תשמישי קדושה. כל אחד מ-25 הלוחמים החליט לקבל על עצמו, בלי נדר, להניח תפילין בכל יום.

בתוך החום הכבד, רחוק מהבית ובמציאות המורכבת שבה הם נמצאים, הם בחרו לעצור לרגע, להתחבר למסורת ולקבל על עצמם מצווה שתלווה אותם מדי יום.

בשיחה עם "סרוגים", מסר אליהו גוטמן מארגון עזר לחייל: "אלו היו רגעים מעוררי השראה בגבול עזה, אתם יודעים בדרך כלל באירוע בר מצווה הנער ומשפחתו מקבלים מתנות ופינוקים.

כאן זה בדיוק הפוך, ההחלטה במקום לקבל אלא לתת ועוד מתנה כ"כ יקרה ומשמעותית - נובעת מחינוך לשליחות והכרת הטוב למגיני הארץ והאומה לוחמי צה"ל היקרים.

הלוחמים ממש התרגשו לראות את המיזם המיוחד הזה שמאחד ומחזק אותם כ"כ. כך מגדלים ילדים לחינוך יהודי ערכי וגורמים לקירוב לבבות בתוך המציאות המורכבת הזאת בעם ישראל"