אירוע קשה: ספינת תיירים עמוסה בוערת בטורקיה

ספינה תיירותית לסיורי נהר וחוף החלה לבעור מסיבות לא ידועות בזמן שיט מול חופי מחוז קטארצ'י, על סיפון הספינה מוערכים להיות מעל ל-100 בני אדם, גורלם לא ידוע בשלב זה.

הספינה, שעל פי הדיווחים, יצאה לשיט סטנדרטי סביב חופי המחוז, משתמשת לרוב כאטרקציה תיירותית לסיורי נהרות וחופים, ובעל יכולת נשיא של מעל ל-100 בני אדם, כאשר הרשויות מעריכות כי על הסיפון יכולים להיות 114 אזרחים שחייהם בסכנה.

בעת הזאת מקור השריפה לא ברור, וכך גם גורלם של האנשים ששהו על סיפונה של הספינה, בנוסף בעקבות האש העוצמתית, החלה הספינה לשקוע, צוותי חילוץ פועלים בזירה.