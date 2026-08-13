מטורף: החבר הלבנוני של מגיש קשת 12 הפך לעוזרו של נסראללה

דרמת ריגול או ידידות תמימה? במהלך תוכנית סוף העונה של ״מה באמת קרה שם״ בקשת 12, שתשודר מחר (שישי), בהשתתפות חיים הכט ומנחם הורוביץ, נחשף סיפור יוצא דופן ומרתק מן העבר.

מה שהחל כקשר מקצועי וידידותי בין עיתונאי ישראלי לדובר כוחות יוניפי"ל בלבנון, הפך לדרמה מודיעינית של ממש. חיים הכט שיתף כיצד טיפח יחסים קרובים עם תימור גוקסל, מי ששימש במשך שנים כדובר יוניפי"ל בדרום לבנון. השניים קיימו קשר הדוק שנשען בין היתר על כך שילדיהם היו בני אותו גיל, והקשר סיפק להכט מידע עיתונאי רב ערך – עד כדי כך שאלוף פיקוד הצפון תמה מאיפה מגיעים הסיפורים.

אני יצרתי איתו קשר ולאט-לאט נרקמה חברות, גם כי ילדינו באותו גיל, והוא הביא לנו סיפורים ש... אלוף פיקוד הצפון היה מתקשר לשאול מאיפה לנו הסיפורים האלה", אמר הכט.

הקשר ההדוק צד את עינם של גורמי הביטחון בישראל. אנשי השב"כ פנו אליו והזהירו אותו פומבית מפני המשך הקשר. זמן קצר לאחר מכן, גוקסל נעלם – ובהמשך התברר כי הפך לעוזרו הקרוב ביותר של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה. בסופו של דבר, גוקסל הלך לעולמו בביירות לאחר שנדבק בנגיף הקורונה.

"בזמנו, כשהשב"כ הבחינו בעומק הקשר של תימור גוקסל ושלי, הם באו אליי ואמרו: 'חיים, הישמר לך, אתה עלול להסתבך'. ויום אחד הוא פשוט נעלם, והתברר לנו שהוא הפך להיות עוזרו הקרוב ביותר של נסראללה", סיכם העיתונאי.