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חדשות צבא ובטחון

יום שני ברצף: חיסול מהאוויר בחאן יונס

אחרי 10 ימים של מניעה, בצה"ל חזרו לחסל מחבלים ברצועת עזה. בצהריים כלי טיס ירה לעבר מחבל רכוב על אופניים חשמליים בחאן יונס; אתמול חוסל מחבל בצפון הרצועה

15:04
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זירת החיסול בחאן יונס (ללא)

כלי התקשורת הפלסטינים מדווחים על חיסול מהאוויר של מחבל בשכונת בשכונת אל־אמל, באזור חאן יונס שבדרום הרצועה. לפי הדיווחים ברצועת עזה, המחבל רכב על אופניים חשמליים, ונהרג במקום מפגיעת הטיל.

בשלב זה לא ידוע מי המחוסל. דובר צה"ל בדרך כלל מעכב ביום או יומיים את ההודעה על זהות המחבל, אם כי לפעמים הוא ממהר לפרסם את השם והסיבה.

אתמול חוסל מהנד סעדה מפקד חולייה של חמאס בצפון הרצועה, והחיסול קיבל אישור של צה"ל בתוך מספר שעות.

תקיפת המחבל בבית לאהיא

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