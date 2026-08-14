לכבוד יום הארטיק הבינלאומי: המתכון המתוק שיכבוש את הילדים

לכבוד יום הארטיק הבינלאומי, שחל היום, יש לנו תירוץ מצוין להכין בבית את אחד הקינוחים שהכי מזוהים עם הקיץ. והפעם, במקום הארטיק הקלאסי שכולנו מכירים, מצאנו גרסה ביתית עם מרכיב אחד מפתיע במיוחד.

מדובר בארטיק שוקולד-בננה קרמי על בסיס טופו רך. הטעם העדין של הטופו משתלב עם הבננות, הקקאו והסילאן או המייפל, והופך את הארטיק לקרמי במיוחד, עם תוספת של חלבון מהצומח. לדברי אילן ספריאל, מבעלי משק ויילר, הטופו הוא חומר גלם ורסטילי שסופג טעמים ויכול להשתלב גם במנות מתוקות - בדיוק כמו בארטיק הזה.

וזה גם מתכון שאפשר להפוך לפעילות קיצית עם הילדים: הם יכולים לקלף את הבננות, להוסיף את המרכיבים, לטעום ולמזוג לתבניות, בזמן שהמבוגרים אחראים על הבלנדר. ההכנה עצמה אורכת כעשר דקות בלבד, ואז נשאר רק לחכות שהמקפיא יעשה את העבודה.

ארטיק שוקולד-בננה על בסיס טופו

כמות: 6-8 ארטיקים

זמן הכנה: כ-10 דקות

זמן הקפאה: 6 שעות לפחות

מצרכים

300 גרם טופו רך

2 בננות גדולות ובשלות מאוד

4 כפות אבקת קקאו

4 כפות סילאן או מייפל

רבע כוס משקה סויה או שיבולת שועל

2 כפות קרם קוקוס

כפית תמצית וניל

קורט קטן של מלח

לקישוט, לא חובה: קוקוס טחון, סוכריות צבעוניות או שוקולד קצוץ

אופן ההכנה

ההורה: פותחים את אריזת הטופו, מסננים היטב את הנוזלים ומעבירים למכל הבלנדר. אין צורך ללחוץ או לייבש את הטופו.

הילדים: מקלפים את הבננות, שוברים לחתיכות ומוסיפים לבלנדר. מוסיפים גם את הקקאו, הסילאן או המייפל, המשקה הצמחי, קרם הקוקוס, הווניל והמלח.

ההורה: סוגרים את הבלנדר וטוחנים במשך דקה עד שתי דקות, עד שמתקבלת תערובת חלקה לחלוטין. במידת הצורך עוצרים ומנקים את דפנות המכל בעזרת מרית – רק כשהבלנדר כבוי ומנותק מהחשמל.

הילדים: טועמים בעזרת כפית נקייה. רוצים מתוק יותר? אפשר להוסיף מעט סילאן או מייפל. אם התערובת סמיכה מדי, מוסיפים כף נוספת של משקה צמחי.

יוצקים את התערובת לתבניות הארטיקים, מוסיפים קישוטים אם רוצים ומכניסים את המקלות. ההורה מעביר את התבניות למקפיא ומקפיאים במשך שש שעות לפחות, ורצוי למשך הלילה.

לפני ההגשה, מעבירים מעט מים פושרים על החלק החיצוני של התבנית ומחלצים בעדינות.

טיפ: קרם הקוקוס מסייע לקבל מרקם קרמי יותר ופחות קרחי, מבלי להעניק בהכרח טעם קוקוס חזק. אפשר להחליף אותו בשתי כפות חמאת בוטנים חלקה, כל עוד אין רגישות או אלרגיה לבוטנים.