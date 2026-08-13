משרד הבריאות מזהיר משימוש במותג מים מינרלים

לא לצרוך את המים ( משרד הבריאות )

משרד הבריאות מפרסם היום אזהרה מצריכת מים מינרלים של המותג 'אלסקה'. המים נשאבים בבאר בשומרון על ידי חברה ברשות הפלסטינית ללא שום פיקוח על הייצור ובתנאים שאינם ידועים.

פקחי שירות המזון תפסו מכולה של בקבוקי מים אלסקה, שהוכנסו לישראל משטחי הרשות הפלסטינית שלא כדין וללא האישורים המתאימים. בשל כך, תנאי ייצורם ובטיחותם אינם ידועים והם אינם נמצאים תחת פיקוח משרד הבריאות. בעקבות כך מזהיר משרד הבריאות מפני השימוש במים, בכל הגדלים ובכל תאריכי התפוגה.

לא לצרוך את המים ( משרד הבריאות )

במשרד הבריאות אומרים: הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצרים ולהקפיד לרכוש מוצרי מזון ומשקאות ממקורות מוכרים וממשווקים מורשים בלבד.

שירות המזון במשרד הבריאות ימשיך לפעול לאיתור מקרים של הכנסת מזון לישראל בניגוד להוראות הדין או ללא האישורים הנדרשים. ככל שתימצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, יינקטו כלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, בשיתוף הגורמים המוסמכים".