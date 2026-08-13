נתניהו צריך לדאוג: איזנקוט פותח פער עצום, בנט מתרסק

איזנקוט ( אבשלום ששוני/פלאש90 )

אתר ההימורים הבינלאומי פולימרקט, מציג כבר תקופה ארוכה מהפך בצמרת. ראש מפלגת ישר! גדי איזנקוט, מוביל והוריד את נתניהו למקום השני.

היום (חמישי) נרשם שיא חדש, כאשר איזנקוט פתח פער של למעלה מ-20% מנתניהו. בשאלה לגבי מי יהיה ראש הממשלה הבא של ישראל, 54% השיבו כי איזנקוט, ואילו רק 31% השיבו נתניהו.

פולימרקט ( צילום: צילום מסך )

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אביגדור ליברמן וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שניהם כבר לא רלוונטיים בכלל, ומקבלים רק 6 אחוזים.

גם בסקרים בארץ מצבו של נתניהו ממשיך להיות לא טוב. על פי נתוני הסקר שפורסמו אמש בערוץ 13, מפלגת ישר! בראשות גדי איזנקוט, היא המפלגה הגדולה ומקבלת 23 מנדטים, מיד אחריה הליכוד עם 21 מנדטים.עוברות את אחוז החסימה.

גוש האופוזיציה כפסע מהקמת ממשלה עם 60 מנדטים וגוש נתניהו עם 49 מנדטים בלבד.