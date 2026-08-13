בכירים איראנים מודים: נחנקים תחת המצור

לשכת המסחר המרכזית של איראן, יחד עם ארגוני יבואנים וסוחרים, פרסמה הצהרה נדירה המודה בנזקים הכבדים שמסב המצור האמריקאי לכלכלה האיראנית. בכירים בגופי המסחר מודים "לא ניתן להתגבר על המצור".
בהודעה חריגה ביותר, התאגדו גופי סחר רשמיים, איגודי ייבואנים וייצואנים וגורמים מובילים בכלכלה ופרסמו קריאה נדירה, כי יש, לדבריהם צורך קריטי לפנות חזרה אל משא ומתן.
"לא ניתן להתגבר על מצור ימי בחלופות יבשתיות, החלפת כל ספינת משא דורשת כ-2,500 משאיות, מה שהופך את המהלך לבלתי ישים ויקר".
"נתיבים יבשתיים פגיעים וחסרי יכולת קיבול, ולכן משא ומתן הוא הפתרון הריאליסטי היחידי לחידוש הסחר החיוני".
ההודעה המאגדת בתוכה שורה של גורמים פורסמה על ידי לשכת הסחר האיראנית, המאגדת תחתיה יזמים ותעשיינים רבים.