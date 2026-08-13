בכירים איראנים מודים: נחנקים תחת המצור

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( לירי אגמי/פלאש 90 )

לשכת המסחר המרכזית של איראן, יחד עם ארגוני יבואנים וסוחרים, פרסמה הצהרה נדירה המודה בנזקים הכבדים שמסב המצור האמריקאי לכלכלה האיראנית. בכירים בגופי המסחר מודים "לא ניתן להתגבר על המצור".