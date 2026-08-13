הותר לפרסום: אלו הצעירים שהשליכו רימון למסעדת ג'פניקה 

רשת ג'פניקה ( צילום: טל גל/פלאש 90 )

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בת"א כתב אישום נגד נתנאל עבודי (22) ונהוראי חבז (18) מבת ים, הנאשמים שהשליכו רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקרית אונו לפני כחודש.

מכתב האישום שהוגש על ידי עו"ד תמר טייטלבאום מפרקליטות מחוז ת"א עולה, כי השניים קשרו קשר להשליך רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקרית אונו. לשם הוצאת התוכנית לפועל הצטיידו באופניים חשמליים וברימון והגיעו באמצע הלילה למסעדה, כשבאותה עת אחד העובדים היה בתוכה ושני אחרים היו בסמוך לה. עבודי וחבז נעצרו מול המסעדה והשליכו את הרימון שוב ושוב לעבר המסעדה עד שלבסוף התפוצץ, ומיד לאחר מכן נמלטו מהמקום.

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כתוצאה מהפיצוץ נגרם נזק למסעדה ולחנויות הסמוכות לה. כתב האישום מייחס לשניהם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, היזק בחומר נפיץ ונשיאה והובלה של נשק שביצעו בצוותא חדא. בנוסף, נאשם עבודי בעבירה של שיבוש מהלכי משפט.

הפרקליטות מבקשת לעצור אותם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם. בבקשת המעצר צוין כי ניתן ללמוד מהיעדר המורא, התעוזה והנחישות שלהם לבצע את המעשים "שעה שהשליכו את הרימון שוב ושוב אל עבר חלון המסעדה, בו עבד אותה שעה עובד, עד שהגשימו תוכניתם העבריינית והרימון התפוצץ". בנוסף צוין כי "התנהלותם בחקירה השקרים שמסרו בתחילתה, ולאחר מכן שתיקתם הגורפת, מגבירה את מסוכנותם, שכן הרקע לביצוע מעשיהם נותר עלום".