אחרי 7 שנים על הבמה יחד: ליאור נרקיס נתבע ביותר ממיליון שקל

ליאור נרקיס ( צילום: Photo by Chaim Goldberg/Flash90 )

אחרי שנים שבהן היה חלק קבוע מההופעות של ליאור נרקיס, הגיטריסט אבי בן שטרית יוצא למאבק משפטי נגד הזמר וחברת ההפקות שלו. בן שטרית הגיש לבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע תביעה בסך 1,241,150 שקל, וטוען בין היתר כי עבודתו הסתיימה ללא שימוע וללא הודעה מוקדמת. כך פורסם לראשונה ב"ישראל היום".

שבע שנים לצד ליאור נרקיס על פי התביעה, בן שטרית החל לעבוד עם נרקיס בינואר 2019, לאחר שלטענתו התבקש להתחייב לעבודה קבועה ובלעדית עמו. קודם לכן ניגן לצד אמנים מוכרים נוספים, בהם עדן בן זקן, דודו אהרון ומאור אדרי, אך לאורך השנים הפך למזוהה במיוחד עם הופעותיו של נרקיס. אף שעבד באמצעות חשבוניות והוגדר כעצמאי, בן שטרית טוען כי בפועל התקיימו בינו לבין נרקיס וחברת ההפקות יחסי עובד-מעסיק. לדבריו, העבודה עם הזמר הפכה למקור הפרנסה הכמעט בלעדי שלו, ובינואר האחרון אף אמור היה שכרו לעלות ל-2,000 שקל בתוספת מע"מ עבור כל הופעה. בכתב התביעה מתאר בן שטרית גם את הקשר הקרוב שנוצר בין השניים לאורך השנים. לדבריו, מבחינתו היחסים עם נרקיס חרגו מהפן המקצועי בלבד, והוא ראה בו בן משפחה.

האירוע בחוות רונית שהוביל לפיצוץ

על פי הפרסום, נקודת השבר בין הצדדים התרחשה ביום שבו בן שטרית היה אמור להופיע עם נרקיס באירוע בחוות רונית. לטענתו, באותו יום נעשו פניות לנגנים אחרים במטרה למצוא לו מחליף.

לאחר שפנה למנהל ההפקה בנושא, לטענתו, הוא הוסר מקבוצת הוואטסאפ של הלהקה. בן שטרית טוען כי בכך למעשה הסתיימה עבודתו לאחר שבע שנים, מבלי שנערך לו שימוע ומבלי שקיבל הודעה מוקדמת.

"גם אני גיליתי מהסטורי"

לתביעה צורפו גם צילומי מסך של התכתבויות, ובהן הודעה שקיבל, לטענתו, ממי שניהלה בעבר את הרשתות החברתיות של נרקיס במשך כשלוש שנים.

בהודעה היא סיפרה כי חוותה מקרה דומה, וטענה כי גילתה על סיום עבודתה בזמן שהייתה בחופשת לידה. "שתדע שאתה לא לבד", כתבה לבן שטרית, ובהמשך הוסיפה: "גם אני גיליתי מהסטורי שאנחנו פשוט לא עובדים יחד יותר".