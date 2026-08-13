דיווח: מספר ח"כים מהליכוד שוקלים לערוק למפלגה החדשה

נתניהו ( חיים גולדברג/פלאש90 )

מספר חברי כנסת מכהנים המתמודדים בפריימריז בליכוד, פנו בימים האחרונים לגלעד ארדן וניסו לגשש בנוגע להצטרפות למפלגה, כך דווח היום (חמישי) במעריב.

הסיבה לכך היא הכעס הרב בקרב אותם ח"כים בעקבות האיסור על התמודדותם של חברי כנסת, שרים וסגני שרים מכהנים (ולשעבר) במסגרת המשבצות המוקצות למחוזות. נזכיר כי בשבוע שעבר ארדן הכריז על הקמת מפלגת 'האחדות' בראשותו יחד עם חבר הכנסת יולי אדלשטיין.

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על פי הדיווח, גורמים המעורים בפרטים אומרים כי בסביבת ארדן בוחנים את הפניות הללו, ומכל מקום השיבו כי על כל המצטרפים למפלגה להתחייב לקווי היסוד של המפלגה, הכוללים התחייבות שלא לשבת באף ממשלה צרה, שתקדם גיוס אמיתי של חרדים לצה"ל ושירות לאומי לערבים. ממפלגת 'האחדות' נמסר בתגובה: לא נתייחס לדברים הנאמרים בשיחות סגורות.

מוקדם יותר היום, חבר הכנסת אליהו רביבו, היה חבר הכנסת הראשון מהליכוד שהודיע על פרישה מהפריימריז, לטענתו בגלל השיטה והשריונים שמונעים ממנו להשתבץ במקום ריאלי.