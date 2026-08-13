סכסוך חדש בדרך? יפן ורוסיה על מסלול התנגשות

לראשונה מזה 27 שנות שלטונו, ביקר היום נשיא רוסיה ולדימיר פוטין באכרפילגו איי קוריל, שרשרת איים המשתרעת מהקצה הצפוני של יפן אל הקצה הדרום מזרחי של רוסיה, שרשרת איים אשר נמצאת במרכזו של סכסוך טריטוריאלי ארוך שנים בין יפן ורוסיה.

ההיסטוריה של שרשרת האיים והסכסוך סביבה ארוכת יומין, יפן מחזיקה באיים או מטילה עליהם בעלות ישירה לפחות משנת 1644, אז כבשו את האי שבטים יפניים מאנשי האיינו הילידיים.

יפן החזיקה במרבית האיים הדרומיים במשך מעל ל-300 שנים, עד שבשלהי מלחמת העולם השנייה, כבשה ברית המועצות דאז את הארכיפלג, כחלק ממבצעי הכיבוש של יפן בסוף המלחמה, במקביל למתקפות אמריקאיות, אך היפנים מעולם לא קיבלו את השליטה הרוסית באיים ומטילים בעלות על החצי הדרומי של השרשרת עד היום.

מדובר בנושא עדין, שעד כה, הנשיא פוטין בחר לא לעסוק בו, אך משום מה החליט לשנות את עמדתו, ייתכן בניסיון להסיר את תשומת הלב מדיווחים שפורסמו ביממה האחרונה, על הפסדים טריטוריאליים לאוקראינה, פוטין נחת מוקדם יותר באי איטורופ.

ראש ממשלת יפן הביע זעם וזעזוע על הגעתו של פוטין לאיים: "אני מביעה מחאה חריפה על ביקורו של היום של הנשיא פוטין באי איטורופ. שטחי הצפון הם באופן מהותי שטח יפני הן מבחינה היסטורית והן על פי המשפט הבינלאומי, וביקור זה של נשיא רוסיה המכהן באי איטורופ אינו תואם את עמדתה העקבית של יפן בנושא שטחי הצפון. יתרה מכך, הוא פוגע ברגשות העם היפני והוא אינו מקובל עליו בשום פנים ואופן".

פוטין עצמו לא התרגש מדברי ראש הממשלה והשיב: "אנחנו לא מאיימים על יפן. אין לנו שום טענות נגדה. להיפך, יפן היא זו שמאיימת, ליפן יש טענות טריטוריאליות נגד המדינה שלנו. הכוונה היא לבעיית איי הקוריל".

יפן זימנה את השגריר הרוסי למדינה לשיחת נזיפה, בה יובע זעם רב על המהלך, אך שר החוץ הרוסי הגיב לכך בבוז, ואף באיומים, השר דמיטרי מדבדב מרוסיה הסביר: "איי הקוריל הם, היו ועתידים להיות שטח רוסי." הוא הוסיף שכל מי שאינו מקבל את השתייכות האיים הנצחית לרוסיה, יתמודד עם "השלכות חמורות."