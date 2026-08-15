יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ג'ניפר לורנס

ג'ניפר לורנס ב"משחקי הרעב" ( (מתוך משחקי הרעב) )

ג'ניפר לורנס היא כבר מזמן הרבה יותר מקטניס אוורדין. היא זכתה באוסקר בגיל צעיר במיוחד, הובילה כמה משוברי הקופות הגדולים של העשור הקודם והפכה בשיאה לאחת השחקניות המרוויחות בעולם. אבל הדרך שלה להוליווד התחילה דווקא הרחק מהשטיחים האדומים. לרגל יום הולדתה ה-36, הנה עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליה.

1. היא גדלה בחוות סוסים בקנטקי לורנס נולדה ב-15 באוגוסט 1990 באזור לואיוויל שבקנטקי וגדלה לצד שני אחים גדולים. הוריה הפעילו מחנה קיץ בחוות סוסים, והיא בילתה חלק גדול מילדותה ברכיבה. היא גם הייתה ספורטיבית במיוחד ושיחקה כדורסל, סופטבול והוקי שדה. 2. היא התגלתה במקרה בגיל 14 הדרך שלה להוליווד התחילה במקרה. במהלך חופשה בניו יורק עם אמה הבחין בה סוכן כישרונות והציע לה להיכנס לעולם הדוגמנות. לורנס אמנם קיבלה הצעות, אבל החליטה שהיא רוצה להתמקד דווקא במשחק והחלה לגשת לאודישנים. 3. היא סיימה את הלימודים שנתיים מוקדם כדי שתוכל להתמקד בקריירה, לורנס עברה לחינוך ביתי - אבל לא הזניחה את הלימודים. היא סיימה את התיכון שנתיים מוקדם מהרגיל, עם ממוצע גבוה במיוחד של 3.9 מתוך 4, בזמן שכבר ניסתה לבנות לעצמה קריירת משחק.

ג'ניפר לורנס בתור קטניס אוורדין ( (מתוך הטריילר של משחקי הרעב, יוטיוב) )

4. אחת ההופעות הראשונות שלה הייתה בתוך תחפושת

הרבה לפני השטיחים האדומים, לורנס הופיעה בטלוויזיה כשהפנים שלה כמעט לא נראו. בשנת 2006 היא השתתפה בפרק של הסדרה "מונק", שם גילמה קמע של קבוצת כדורסל כשהיא לבושה בתחפושת גדולה.

5. בגיל 20 היא כבר הייתה מועמדת לאוסקר

הפריצה הגדולה שלה הגיעה עם הסרט "קר עד העצם", שבו גילמה נערה בת 17 שמנסה לאתר את אביה. התפקיד זכה לשבחים רבים והעניק לה, כשהייתה בת 20 בלבד, את המועמדות הראשונה שלה לאוסקר לשחקנית הטובה ביותר.

6. היא כמעט ויתרה על "משחקי הרעב"

קשה לדמיין היום מישהי אחרת בתפקיד קטניס אוורדין, אבל לורנס בכלל היססה אם להסכים. היא חששה מהפרסום העצום שיגיע עם הסרט, ורק לאחר מחשבה - ובעידודה של אמה - החליטה לקבל את התפקיד ששינה את הקריירה שלה.

ג'ניפר לורנס ( (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Netflix) )

7. היא נפצעה במהלך ההכנות לתפקיד

כדי להפוך לקטניס, לורנס עברה אימונים אינטנסיביים בחץ וקשת, טיפוס, יוגה וקרבות. במהלך אחד האימונים היא אפילו נפצעה כשניסתה לטפס על קיר. בסופו של דבר ההשקעה השתלמה, ו"משחקי הרעב" הפך אותה לכוכבת בינלאומית.

8. לקח שמונה שעות להפוך אותה למיסטיק

במקביל ל"משחקי הרעב", לורנס גילמה את מיסטיק בסרטי "אקס-מן". המראה הכחול המפורסם דרש עבודה לא קטנה: שבעה אנשי צוות וכשמונה שעות של איפור והלבשה נדרשו כדי להפוך אותה לדמות.

9. בגיל 22 היא כבר זכתה באוסקר

בשנת 2013 זכתה לורנס באוסקר לשחקנית הטובה ביותר על "אופטימיות היא שם המשחק". היא הייתה אז בת 22 בלבד והפכה לשחקנית השנייה הצעירה ביותר שזכתה בקטגוריה. עד גיל 23 כבר היו לה שלוש מועמדויות לאוסקר.

10. היא הפכה לשחקנית המרוויחה בעולם

ההצלחה של לורנס התבטאה גם בחשבון הבנק. עבור "משחקי הרעב" הראשון היא קיבלה כמיליון דולר, ובסרט ההמשך כבר הגיעה לכ-10 מיליון. בשנים 2015 ו-2016 היא דורגה על ידי "פורבס" כשחקנית המרוויחה ביותר בעולם.