ניסיון חיסול של בכיר בכח החלל של משמרות המהפכה

ניסיון התנקשות משמעותי באיראן. סגן אלוף אבולפזל היידרי, מפקד בכוח החלל של משמרות המהפכה האסלאמית, נפצע קשה בניסיון התנקשות בעיר זאבול, במחוז סיסתאן ובלוצ'סתאן -הקצה הדרום מזרחי של איראן.

לפי דיווחים שמגיעים מאיראן, אלמונים רכובים על אופנוע הגיעו בסמכיות להיידרי, פתחו לעברו באש ונמלטו. כוחות המשטרה מבצעים אחרי מצוד, בינתיים ללא פרטים נוספים.

בגיאוגרפיה של איראן, מדובר במחוז המרוחק מהבירה טהרן, אך קרוב למפרץ הפרסי ולמיצרי הורמוז, כמו גם לגבול עם פקיסטן. זהות המתנקשים יכולה לנוע במניפה גדולה של אפשרויות מ'המוסד' כמובן, דרך ה-CIA וכוחות אמריקאים או של מדינות המפרץ, וכמובן האופוזיציה האיראנית. גם סכסוכים פנימיים בתוך איראן ומשמרות המהפכה, אפשריים.

כך או כך, בכיר בכוח החלל של ארגון הטרור האיסלאמי נלחם על חייו ועוסק פחות בלייצא טרור.