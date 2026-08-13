התוכנית הסעודית נחשפה: כיבוש מלא של חופי תימן

גורמים בינלאומיים מדווחים כי סבלנותו של בית המלוכה הסעודית אל הפגיעה הכלכלית של המורדים החות'ים בממלכה, פוקעת בקצב מהיר, וכי הסעודים כבר גיבשו תוכניות אפשריות לצאת למהלך כיבוש רחב של חופי תימן, והתייעצו בנושא עם האמריקאים.

על פי המידע שנמסר מגורמים בכירים באזור, הסעודים שוקלים לעומק את האפשרות לתמוך בפלישה של כוחות המזוהים עם הממשלה הלגיטימית של תימן אל תוך הטריטוריה החות'ית, בניסיון לכיבוש של קו החוף הדרומי של תימן, העוטף את הכניסה לים האדום.

המחשבה הסעודית מגיעה על פי הדיווחים בעקבות פגיעה ראשונית בחופש השיט ובפעילות הנמלים הסעודיים, מאז הכריזו החות'ים 'מצור' על סעודיה. הדיונים התגברו לאחר שנהרגו אנשי צוות על ספינת משא שנעה לעבר נמלים סעודים ונפגעה מירי חות'י שפצע והרג אנשי צוות, דבר שהוביל לחשש מוגבר של חברות ספנות מפעילות במרחב.