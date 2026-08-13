בעקבות הסערה: ההנחיה החריגה של יאיר גולן 

יאיר גולן ( חיים גולדברג / פלאש90 )

בימים האחרונים מפלגת הדמוקרטים נמצאת תחת מתקפה בכמה זירות. בין היתר בשל סירובו של גולן לשריין את עינב צנגאוקר במפלגתו וקמפיין הבחירות שלטענת רבים פוגע במזרחים.

על פי הדיווח כעת (חמישי) של עמית סגל, אמש נערכה ישיבת קמפיין עם מועמדי המפלגה, במהלכה הם קיבלו הנחייה לשנות קו - עוברים ממשחק מפלגתי למשחק גושי. לדברי מקורבים, הם ננזפו על כך שהגוש נפגע בדופן ימין בעקבות אמירות שלהם, כמו למשל אלה של משה רדמן וגבי לסקי אחרי הפיגוע הרצחני בכפר תל.

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"הרבה אמירות שלנו פוגעות באפשרות להביא מאוכזבים מהקואליציה הנוכחית שרוצים לעבור צד ועושות נזק לגוש", נאמר למועמדים.

ממפלגת הדמוקרטים נמסר: "נבחרת הדמוקרטים הוזמנה לבית ברל כחלק מקמפיין "לא אשתוק כי ארצי שינתה את פניה. הדמוקרטים ייאבקו על מדינה יהודית ודמוקרטית. נבטל את חוקי ההפיכה המשטרית, נחזיר את הצבא להגנה על הגבולות ולא על מתפרעים ביהודה ושומרון ונדאג שכספי הציבור יסייעו למשרתים ולא למשתמטים".