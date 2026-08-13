פסטיגל 2026 ממשיך לעורר סקרנות עצומה בקרב הקהל, והפעם בדרך שונה לחלוטין מכל השנים הקודמות. בסרטון חדש שפורסם השבוע, הדואו האהוב ניסים ואנטולי - דניאל סטיופין ויניב סוויסה מ"קופה ראשית" - חושפים מבט נדיר מאחורי הקלעים, אך מבלי לגלות אפילו פרט אחד על מה שצפוי במופע הגדול של חנוכה.

בסרטון, נועה קירל מנסה ליצור קשר עם השניים דרך האוזניות: "ניסים, אנטולי, שומעים? אתם שם, אתם שומעים אותי? סורי, יש פה רוח". ניסים, במבוכה אופיינית, מתחיל להתוודות: "אלוקים, אני מודה. אני גנבתי לאחיינים שלי את האפיקומן בפסח..." עד שאנטולי מפסיק אותו: "ניסים! זה נועה קירל באוזנייה שלך". קירל, שמצטרפת השנה לחגיגות 45 השנים של הפסטיגל, מנסה להוביל את השניים לחדר התלבושות כדי לגלות פרטים על המופע. "תיכנסו לחדר תלבושות ותגלו כל מה שאתם חייבים על הפסטיגל הסודי הזה. או לפחות מה אני אלבש בו", היא אומרת. אבל אנטולי, שמבין היטב את המשחק, מסביר לניסים: "זה פשוט. אם מבינים מה התלבושות שלנו – תאק! מבינים מה אנחנו משחקים בפסטיגל, מבינים מה משחקים, מבינים מה העלילה של הפסטיגל".

"Top Secret" - המהלך חסר התקדים

בניגוד לשנים קודמות, שבהן הקהל קיבל הצצות לעלילה, לדמויות ולשירים עוד חודשים לפני העלאת המופע, השנה החליטו בהפקה ללכת בכיוון אחר לחלוטין. תחת הקונספט "Top Secret", מבטיחים כי כל פרטי המופע יישמרו בחשאיות מוחלטת עד לערב הבכורה. בהפקה מבקשים להחזיר את אלמנט ההפתעה, כך שהקהל ייחשף לראשונה לסיפור, לעולם התוכן ולרגעים הגדולים רק כאשר יישב באולם.

הסרטון החדש משקף בדיוק את הגישה הזו - הומור, אנרגיה וכוכבים מוכרים, אבל אפס מידע על מה שבאמת קורה במופע. גם הבמאי חנוך רוזן, שמופיע בסרטונים קודמים לצד כוכבי הפסטיגל, מסרב בעקביות לחשוף בפניהם מה צפוי לקרות. שוב ושוב הם מנסים להבין מה הנושא של הפסטיגל השנה, אך נתקלים באותה תשובה: הכול נשאר סודי.

נועה קירל ( נועה קירל (צילום: Tomer Neuberg/Flash90) )

קאסט נוצץ במיוחד

למרות שהעלילה נשמרת בסוד, רשימת המשתתפים שכבר נחשפה מסקרנת במיוחד. בין הכוכבים שייקחו חלק בפסטיגל השנה: נועה קירל, רן דנקר, שחר טבוך, אליאנה תדהר, עומר נודלמן, עידן תלם (אינדה גיים), יניב סוויסה ודניאל סטיופין ("ניסים ואנטולי" מ"קולומבוס").

השתתפותה של קירל במופע מגיעה אחרי שנה יוצאת דופן עבורה, שכללה מופע ענק באמפי MAX ותפקיד כמנטורית בתוכנית "The Voice" ברשת 13. כעת היא מצטרפת לחגיגות 45 השנים של מופע הבידור הגדול והאהוב בישראל, במה שמסתמן כאחד המופעים המרשימים והמדוברים ביותר.

הסרטון החדש של ניסים ואנטולי מצטרף לסדרה של חומרי קידום ייחודיים שמשחררת ההפקה בדרך לחנוכה, כשכולם שומרים על אותו עיקרון: הרבה אנרגיה, הרבה כוכבים, אבל אפס מידע על העלילה. עד שהמופע יעלה לבמה, נצטרך להסתפק בניחושים - ובסרטונים משעשעים כמו זה.