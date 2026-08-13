מאבדת את זה: שרה נתניהו צורחת במעון ראש הממשלה

העיתונאי אורי משגב, פרסם הבוקר (חמישי) הקלטה בה נשמעת לכאורה שרה נתניהו, רעייתו של ראש הממשלה נתניהו, צורחת וכועסת במעון ראש הממשלה.

מההקלטה קשה לשמוע בבירור מה היא אומרת, אך ניתן לשמוע אותה קוראת: "אני צריכה בן אדם, תקרא לעוזרת".

ברשת החלו לרוץ אלפי תגובות נגד שרה וקריאה מיידית לבדוק ולחקור מה בדיוק קורא במעונו הרשמי של ראש הממשלה. לפני כחודש, הרשת סערה שוב לאחר שהופץ תיעוד בה נראית שרה באצטדיון טדי במהלך טקס פתיחת המכביה, צועקת ומנופפת בידיה לעבר לראש הממשלה ואנשי צוותו.