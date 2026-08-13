רגע מרגש: העלייה ליישוב גנים בצפון השומרון

מאות בני אדם חגגו הבוקר (חמישי) בטקס לאומי חגיגי את החזרה הרשמית ליישוב גנים שבצפון השומרון. החגיגות מתקיימות בדיוק 21 שנה לאחר עקירת היישוב במסגרת ההתנתקות בשנת 2005.

באירוע השתתפו משפחות הגרעין המיישב, שרים, חברי כנסת, אנשי "חומש תחילה", ראשי ישיבת חומש, מגורשי חומש ושא-נור, רבנים, והנהגות הישובים בשומרון.

בין המשתתפים היו: ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, זאב חבר (זמביש) מזכ"ל אמנה, הרב אלי סדן והרב יגאל לוינשטיין ראשי מוסדות ישיבת "בני דוד" בעלי שמקימה שלוחה של הישיבה בגנים, הרב יהודה סדן ראש הישיבה הגבוהה "בני דוד", הרב נריה בולאק שיעמוד בראש הישיבה בגנים, אלון קוצקי יו"ר הגרעין המיישב של גנים, משפחות מגורשות מגנים וכן משפחתה של קטי ווינטרוב הי"ד, בת הישוב גנים שנרצחה בפיגוע ירי כשהייתה בדרכה לישוב יחד עם בנה אריאל בן ה - 3.

במקביל לחזרת המשפחות, תוקם בגנים שלוחה חדשה של ישיבת "בני דוד" בעלי. השלוחה תפעל ביישוב המתחדש, תהווה חלק מרכזי מביסוס ההתיישבות במקום ותחזק את הנוכחות היהודית במרחב צפון השומרון.

הישוב הוקם כשנה לאחר החלטת הקבינט בהובלת השרים ישראל כ"ץ ובצלאל סמוטריץ', וכחלק מ"תוכנית ההתחברות" רחבת ההיקף שמובילה מועצת שומרון, הכוללת הקמה של 19 יישובים חדשים במרחב צפון השומרון, וכחלק מתוכנית מיליון בשומרון של המועצה האזורית שומרון להבאת מיליון תושבים לשומרון.

גנים קמה לאחר מאבק בן 21 שנים לביטול חוק ההתנתקות ולחזרה ליישובים שנעקרו. את המאבק הוביל ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן יחד עם אנשי חומש תחילה, אנשי ישיבת חומש ומגורשי חומש ושא נור.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "זהו רגע של תיקון היסטורי. לפני 21 שנה גירשו מכאן משפחות, הרסו בתים וניסו לעקור את ההתיישבות מצפון השומרון. היום אנחנו חוזרים לגנים ומקימים אותו מחדש. לא רק שחזרנו לארבעת היישובים שנעקרו, אנחנו מכפילים ומשלשים את ההתיישבות בצפון השומרון. במקום עקירה אנחנו מביאים חיים, במקום נסיגה אנחנו מביאים ציונות וצמיחה. תם עידן העקירה - החל עידן ההתיישבות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "21 שנים אחרי עקירת גנים, אנחנו חוזרים היום לצפון השומרון כדי לבנות, להתיישב ולהישאר. במקום שבו ניסו לעקור את ההתיישבות - אנחנו מצמיחים אותה מחדש. גנים, יחד עם עמק דותן, שא-נור ובקרוב גם כדים, הם חלק ממהלך אסטרטגי לחיזוק צפון השומרון ולהגשמת היעד של מיליון ישראלים בשומרון.

התפיסה שמובילה אותי ברורה: איפה שיש התיישבות - יש ביטחון. לכן אנחנו מחזקים את האחיזה בשטח ובמקביל פועלים בעוצמה מול הטרור הפלסטיני: הכרה ב-104 יישובים חדשים ובכ-160 חוות, החזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון ופעילות התקפית במחנות הטרור שהביאה לירידה של כ-80% באירועי הטרור. נמשיך להכות בטרור, להעמיק את ההתיישבות ולשנות את המציאות בשטח. אני מודה לראש הממשלה נתניהו על הגיבוי המלא למהלכים שאנחנו מובילים, לידידי השר בצלאל סמוטריץ׳ על השותפות לקידום ההתיישבות, ולראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן על החזון, הנחישות והעשייה. חזרנו לגנים - וחזרנו כדי להישאר".

שר התקשורת ד״ר שלמה קרעי: ״לפני 21 שנה גורשו מכאן משפחות מבתיהן. לא מתוך בחירה, לא בהסכמה, אלא בגירוש כואב שהותיר צלקת בלב האומה.

והיום, כאן בגנים, בפעילותו הנמרצת של חברי ראש המועצה יוסי דגן, אנחנו כותבים פרק חדש של שיבה, של אחיזה בקרקע ושל מחיקת חרפת הגירוש מארץ נחלת אבותינו.

התיישבות היא התשובה האמיתית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על הארץ הזאת. נמשיך להרחיב את גבולנו, לחזק את ההתיישבות, להשקיע בתשתיות, בביטחון, בתקשורת ובכל מה שיבטיח חיים של קבע, צמיחה ושגשוג. כמו בחומש, אביתר ושאנור, גם כאן נתחבר לתקשורת מתקדמת.

עם ישראל שב לארצו ומעמיק בה את שרשיו. מתחברים לאדמתנו ולא מתנתקים ממנה שוב לעולם.״

ח״כ יולי אדלשטיין, מיוזמי ביטול חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אמר: ״אחרי 21 שנות עוול, העברתי בצעד היסטורי את החוק לביטול ההתנתקות בצפון השומרון. החנוכה המחודשת של גנים יחד עם כדים ושא-נור, היא הניצחון האמיתי על אויבנו. יהודה ושומרון הם ערובת הביטחון של אזרחי ישראל ומה שימנע את השבעה באוקטובר הבא. כיו״ר שדולת ארץ ישראל במשך שנים ארוכות, אמשיך לפעול למען פיתוח ההתיישבות ולהבטיח כי לעולם לא תקום מדינה פלסטינית״.