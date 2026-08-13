מפלגתו של ארדן נגד הליכוד: "הם בלחץ"

גלעד ארדן ( יונתן זינדל / פלאש 90 )

לאחר 21 שנה היישוב גנים עלה הבוקר (חמישי) מחדש לקרקע. מאות בני אדם חגגו בטקס המציין את החזרה הרשמית ליישוב גנים שבצפון השומרון.

בין המשתתפים היו: ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי, חבר הכנסת יולי אדלשטיין, שכזכור עזה את הליכוד והצטרף למפלגתו של גלעד ארדן.

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בליכוד מיהרו לתקוף את דגן על כך שהוא הזמין את אדלשטיין, ובמפלגתו של ארדן לא נותרו חייבים.

בהודעתם נגד הליכוד נמסר: "כנראה יש כאלו שנלחצים ערב הפריימריז מכך שבכירי הליכוד הצביעו בעד הגירוש מגוש קטיף. ח״כ אדלשטיין הוביל את הצעד ההיסטורי של ביטול חוק ההתנתקות מצפון השומרון והיה ממתנגדי הגירוש עוד לפני שהמתדרכים העלומים היו חברי כנסת. מפלגת האחדות היא הבית האמיתי של הציבור הימני בישראל".