האיראנים לועגים לטראמפ: 'המודיעין מבולבל'

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י ממשיך את הקו האיראני הלעגני כלפי ארצות הברית והנשיא טראמפ, ועקץ ברמיזה את האמריקאים על פתיחת המלחמה ומילוט הנשיא טראמפ דרך מטוס נפרד מחשש להתנקשות איראנית.

"ארצות הברית טעתה במשך זמן רב בגלל כשלים במודיעין. דוגמה לכך: המלחמה באיראן. עכשיו, טעות חישוב גדולה אף יותר, גם במצר אורמוז."

עראקצ'י המשיך והודיע בציניות: "גרוע יותר מחדשות מזויפות הוא מודיעין מזויף. היזהרו".

דבריו של שר החוץ מגיעים לאחר דיווחים כי המודיעין עליו נשענה ארצות הברית בחששותיה מניסיון התנקשות איראני נחשב לא אמין ברמה גבוהה, אך עדיין ננקטו צעדי הגנה מרחיקי לכת בסופו של דבר.