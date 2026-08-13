לאכול צהריים מבלי להיות בשרי: מתכון טופו קליל ומהיר

שעות הצהריים של יום חמישי הן זמן מתעתע. מצד אחד, החשק לבשל מורכב שואף לאפס; מצד שני, הגוף דורש משהו מזין, טעים ולא מכביד שישאיר אותנו ערניים להמשך היום.

הפתרון המושלם מגיע מהמטבח האסייתי: מוקפץ נודלס עם ירקות פריכים וקוביות טופו קריספיות במיוחד. מעבר לזה שמדובר בארוחה צבעונית ומאוזנת, זו הזדמנות מעולה לנקות את המקרר מכל שאריות הירקות של השבוע.

הסוד הגדול לטופו קריספי: רוב האנשים שטוענים שהם "לא אוהבים טופו" פשוט אכלו אותו כשהוא רך וספוגי. הסוד למרקם מנצח הוא ייבוש טוב בנייר סופג, ציפוי קל של קורנפלור לפני הטיגון, וטיגון קצר במחבת חמה. הקורנפלור יוצר מעטפת מוזהבת ופריכה שממשיכה לספוג אליה את הרוטב בלי להתרכך.

מתכון: מוקפץ טופו קריספי וירקות

זמן הכנה: 10 דקות.

זמן בישול: 10 דקות

כמות: 2 מנות

מה צריך?

לבסיס ולטופו: 1 חבילת טופו קשה (300 גרם), מיובשת היטב וחתוכה לקוביות.1 כף קורנפלור (או קמח תפוחי אדמה).150 גרם אטריות (אטריות אורז, נודלס, או אטריות ביצים).1-2 כפות שמן לטיגון.

להקפצה: 1 גזר, חתוך לרצועות דקות. 1 פלפל אדום, חתוך לרצועות. 1/2 ראש ברוקולי (פרחים קטנים) או קישוא חתוך. 2 שיני שום כתושות. 1/2 כפית ג'ינג'ר מגורר (אופציונלי).

לרוטב העשיר (מערבבים בקערית): 3 כפות רוטב סויה איכותי. 1 כף סילאן או מייפל טבעי.1 כף רוטב צ'ילי מתוק (או מעט סריראצ'ה לחובבי החריף). 1 כפית שמן שומשום.2-3 כפות מים.

איך מכינים?