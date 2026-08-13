עופר וינטר מתפוצץ: "חלאס עם השקרים האלו"

תא"ל במיל' עופר וינטר, התייחס היום (חמישי) לסוגיית גיוס חרדים ותקף את הפוליטיקאים שמצהירים כי הם יגייסו את כל החרדים.

בדבריו אמר וינטר: "אני שומע את כל הפוליטיקאים רבים בימים האחרונים ואומרים 'אני אגייס את כל החרדים', 'אני אגייס 99% מהחרדים'. תגידו לי, כל אלו שהיו הפוליטיקה ב-20 שנה האחרונות, כמה כבר חרדים הבאתם לצה"ל בכל השנים האו שאתם רבים כמה חרדים תביאו לצה"ל.

חוץ מלנסות לגרוף הון פוליטי על הגב של עם ישראל ובסוף להביא 0 תוצאות, מה עוד עשיתם? גיוס חרדים זה חובה, אבל זה לא יעשה בפופוליזם. אז יאללה חלאס עם כל השקרים האלו".