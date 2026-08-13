בעקבות השמועות: הבנק בו עבדה הנעדרת בהודעה חריגה

מלי וליאל יהלומי ( באדיבות המשפחה )

דרמה בבנק ירושלים: במערכת הפיננסית מדווחים על תנודות חדות שנרשמו במניית הבנק, זאת בצל הפרשה המטלטלת של היעלמותה בווינה של מלי יהלומי, עובדת ותיקה במוסד הבנקאי.

גורמים בבנק ירושלים ממהרים להבהיר כי מדובר באירוע נסיבתי ואישי בלבד, ומדגישים בצורה נחרצת כי אין כל חשד למעילה או לפגיעה בכספי הבנק והלקוחות. על רקע הדיווחים והסערה התקשורתית, שיגר מנכ״ל בנק ירושלים, יאיר קפלן, מכתב מרגיע לצוות העובדים. "בימים האחרונים אנו עדים לכתבות בתקשורת אודות היעלמותה של מלי יהלומי", כתב קפלן. "אנו מבינים שאירוע כזה מעורר חששות וחוסר ודאות".

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קפלן חזר והדגיש בדבריו כי המוסד הבנקאי אינו מעורב בפרשה: "יודגש, כי למעט העובדה שמדובר בעובדת הבנק, לא נמצא כל קשר בין האירוע לבנק. על האירוע מוטל צו איסור פרסום, ואסור להעביר כל מידע בנושא לכל גורם שהוא".