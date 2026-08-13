יום השמאליים הבינלאומי: 10 דברים שלא ידעתם על שמאליים

יד שמאל ( צילום: AI )

מספריים, פותחני קופסאות ואפילו שולחנות כתיבה - דברים שרובנו משתמשים בהם בלי לחשוב פעמיים יכולים להפוך למשימה קצת יותר מסובכת כשאתם שמאליים. לכבוד יום השמאליים הבינלאומי, שמצוין מדי שנה ב-13 באוגוסט, אספנו 10 דברים מעניינים שלא בטוח שידעתם על השמאליים שבינינו.

1. רק אחד מכל עשרה הוא שמאלי אם אתם שמאליים, אתם בהחלט במיעוט. מחקר רחב שבחן נתונים של יותר משני מיליון בני אדם מרחבי העולם מצא שההערכה הטובה ביותר היא שכ-10.6% מהאוכלוסייה שמאליים. כלומר, בערך אדם אחד מכל עשרה. 2. יש יותר גברים שמאליים מנשים מתברר ששמאליות מעט נפוצה יותר בקרב גברים. מטא-אנליזה שכללה 144 מחקרים וכמעט 1.8 מיליון בני אדם מצאה שהסיכוי של גברים להיות שמאליים גבוה בכ-23% מזה של נשים. החוקרים עדיין לא יודעים להסביר באופן מלא מדוע ההבדל הזה קיים. 3. לא, שמאליים לא בהכרח חכמים יותר במשך שנים נקשרו לשמאליים שלל תכונות - מיצירתיות יוצאת דופן ועד אינטליגנציה גבוהה במיוחד. אלא שהמחקרים הגדולים לא ממש תומכים במיתוס. סקירות מחקריות מצאו שבכל הנוגע ליכולת קוגניטיבית כללית, אין יתרון ברור לשמאליים על פני ימניים. 4. גם תאומים יכולים לבחור ידיים שונות אפילו תאומים זהים, שחולקים כמעט את אותו מטען גנטי, לא חייבים להיות בעלי אותה יד דומיננטית. מחקרים על תאומים מראים שלגנטיקה יש תפקיד בקביעת היד הדומיננטית - אבל היא ממש לא הגורם היחיד.

יד שמאל ( צילום: AI )

5. העולם עדיין בנוי בעיקר לימניים

רוב האנשים בעולם ימניים, ובהתאם לכך גם לא מעט חפצים יומיומיים תוכננו עבורם. מספריים, כלי מטבח, שולחנות לימוד וחפצים נוספים יכולים להיות פחות נוחים לשימוש עבור שמאליים. אחת המטרות של יום השמאליים היא בדיוק זו - לגרום לימניים להבין את הקשיים הקטנים ששמאליים פוגשים ביום-יום.

6. פעם ניסו "לתקן" שמאליים

במשך שנים שמאליות לא תמיד התקבלה בטבעיות. במקומות ובתקופות שונות ילדים שמאליים נדרשו להשתמש דווקא ביד ימין, במיוחד לצורך כתיבה. גם המחקר המודרני על שיעור השמאליים בעולם מצביע על כך שללחצים תרבותיים נגד שימוש ביד שמאל הייתה השפעה על הנתונים שנמדדו לאורך השנים.

7. היד הדומיננטית באמת יכולה להיות חזקה יותר

זה לא רק עניין של נוחות. סקירה גדולה של מחקרים על כוח בגפיים העליונות מצאה שבממוצע, היד או הזרוע הדומיננטית הייתה חזקה יותר מהצד הלא-דומיננטי, אם כי גודל ההבדל משתנה בהתאם לתנועה ולאזור שנבדק.

יד שמאל ( צילום: AI )

8. שמאליות היא לא רק "באיזו יד אתם כותבים"

כתיבה היא אולי הדרך הקלה ביותר לזהות שמאלי, אבל חוקרים בודקים דומיננטיות גם באמצעות פעולות נוספות. יש אנשים שכותבים ביד אחת אבל מבצעים פעולות אחרות דווקא ביד השנייה, ולכן אפילו במחקרים מדעיים אין הגדרה אחת ומוחלטת שתמיד קובעת מי נחשב שמאלי.

9. שמאליות קשורה למוח - אבל לא כמו שנהוג לחשוב

העדפת יד קשורה לתהליך שנקרא לטרליזציה - חלוקת תפקידים מסוימים בין שני צדי המוח. אבל הטענה הפופולרית שלפיה שמאליים הם בהכרח "אנשי המוח הימני" ולכן יצירתיים יותר היא פשטנית מדי. המחקר על הקשר בין היד הדומיננטית ליכולות קוגניטיביות מורכב הרבה יותר.

10. אז למה חוגגים דווקא היום?

13 באוגוסט מוקדש מדי שנה לשמאליים ברחבי העולם. לפי מועדון השמאליים, יום השמאליים הבינלאומי הושק על ידו ב-13 באוגוסט 1992 במטרה לחגוג את הייחודיות של השמאליים ובעיקר להעלות את המודעות לחיים בעולם שתוכנן ברובו עבור ימניים. מאז היום הפך לאירוע שמצוין ברחבי העולם.